L’attaccante sceglie Allegri: “Vestirò la maglia del Milan”

Le dichiarazioni del giocatore non lasciano più dubbi: sarà lui il calciatore che guiderà il reparto offensivo del Diavolo

Il calciomercato del Milan fatica terribilmente a decollare. I tifosi rossoneri hanno massima fiducia in Allegri e Tare, meno in chi ha rappresentato il club prima del loro arrivo. I tempi che si stanno allungando per Jashari e il mancato arrivo di Brown hanno fatto innervosire proprio tutti, ma c’è sicuramente spazio per rimediare.

Manca poco più di un mese all’esordio del Diavolo che avverrà il prossimo 17 agosto contro il Bari e ci sono ancora diversi giocatori da acquistare: servono chiaramente due terzini, oltre al centrocampista che completi il reparto. E per ultimo, come annunciato da Igli Tare, anche l’attaccante. Il centravanti sarà l’ultimo colpo: servirà pazienza, servirà l’occasione giusta che di solito si presenta ad agosto, quando i club abbassano i prezzi per i propri giocatori in esubero. In questo momento così si stanno facendo tantissimi nomi. Non mancano le idee, spesso però troppo care.

Al momento il Milan non è entrato in trattativa per alcun bomber, ma tra i tanti profili emersi va tenuto d’occhio soprattutto quello di Dusan Vlahovic, che negli ultimi giorni di mercato può fare le valigie, lasciando la Juventus per pochi milioni. Il Diavolo così sarebbe pronto ad accoglierlo, facendogli firmare un contratto da circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan riparte da Gimenez: il punto della situazione

Nel frattempo, al Milan, però, c’è una certezza. Santi Gimenez. Il messicano è stato spesso accostato ad altre squadre, ma nei suoi pensieri c’è solo il Diavolo. L’attaccante, in un’intervista a Fox Sports Mexico, ha spazzato via ogni dubbio

“Tutti gli anni le voci mi portano a indossare maglie di altre squadre, ogni volta che c’è mercato devo essere ceduto. Sono solo voci. Giocherò nel Milan nella prossima stagione”. Parole chiare e nette che non lasciano davvero dubbi. L’idea di Gimenez è evidente, ma se in casa rossonera dovesse arrivare una proposta superiore ai 40 milioni di euro verrebbe presa in considerazione.

Il messicano godrà ancora di qualche giorno di ferie, prima di volare a Milano e di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, che al momento è di fatto senza attaccanti, fatta eccezione di Lorenzo Colombo che però lascerà presto il Diavolo.