Cessione o rinnovo, futuro in bilico per un difensore del Milan

Il futuro del giocatore del Milan è in bilico: i rossoneri vorrebbero cederlo, ma senza offerta si proverà a rinnovargli il contratto

In questo primo mese e mezzo di calciomercato, il Milan ha incassato già 100 milioni dalle cessioni. La prima è stata quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, un’uscita che ancora oggi fa molto discutere: non solo perché era uno dei migliori giocatori della rosa, ma anche per le modalità e le cifre. I Citizens avevano fretta di chiudere in vista del Mondiale per Club e Giorgio Furlani non ha saputo sfruttare questo fattore per strappare agli inglesi una somma più alta di parte fissa (57 milioni). D’altronde, le difficoltà della società sul cedere bene sono palesi da molto tempo.

Un’altra prova è Theo Hernandez, venduto in Arabia Saudita per 25 milioni ma solo qualche tempo fa aveva una valutazione superiore ai 60 milioni. A questi soldi, si sono aggiunti anche i 13 del riscatto di Kalulu (che diventano 16 dopo i 3 milioni di prestiti): anche qui, si poteva fare molto meglio. Il Milan aveva ceduto anche Malick Thiaw per 25 milioni al Como, l’affare è poi saltato perché il giocatore non ha accettato la meta. E, a proposito del tedesco, sono previsti sicuramente sviluppi nelle prossime settimane.

Rinnova col Milan se non sarà ceduto, i dettagli

Nonostante i 100 milioni già incassati, il Milan deve vendere ancora: il buco lasciato dalla mancata qualificazione alla Champions League è troppo grande. Thiaw è un altro dei pochissimi giocatori della rosa ad aver avuto un buon rendimento e quindi ad avere anche un buon valore economico; ecco perché il Milan continua a cercare acquirenti. Thiaw vorrebbe tornare in Germania: c’era stato un interessamento del Bayer Leverkusen prima dell’addio di Xabi Alonso, ma il suo sogno è il Bayern Monaco.

L’ex Schalke 04 aspetta novità, ma nel frattempo si allena con Allegri a Milanello per prepararsi in vista della prossima stagione. Il Milan attende offerte importanti: verranno prese in considerazione tutte quelle superiori ai 20 milioni, meglio ancora se in linea con quella formulata (e accettata) dal Como. Se questa proposta non dovesse arrivare, il Milan potrebbe avanzare le trattative con il giocatore e con il suo entourage per rinnovare il contratto di almeno un anno: attualmente è in scadenza nel 2027 e Furlani e Tare vogliono evitare che possa crearsi un’altra situazione simile a quella di Theo Hernandez o anche di Maignan, anche lui ancora in scadenza (dopo che è naufragata l’idea Chelsea).