Stop a Paratici, niente de Zerbi: nuovo Ds e un altro allenatore

Le ultime sul futuro del Milan: dalla scelta del Direttore Sportivo alla decisione sulla guida tecnica. Il punto della situazione

Era praticamente tutto fatto per Fabio Paratici al Milan. La scelta di Giorgio Furlani per il ruolo di Direttore sportivo è però naufragata nelle scorse ore, per via delle clausole da inserire nel contratto. L’ex Juventus e Tottenham, dunque, non sarĂ il nuovo Ds, nonostante tutto fosse apparecchiato con una stretta di mano a sancire l’accordo.

Le parti avevano trovato così l’intesa per quanto riguarda le competenze sportive, ma alla stesura dei contratti tutto si è arenato. Ora il Milan dovrĂ scegliere un altro Direttore sportivo a cui affidare il comando per riuscire a ripartire. Serve un uomo forte che sappia prendere le decisioni migliori per il Milan.

Con la frenata per Fabio Paratici, il Milan – in mattinata – ha ripreso i contatti con Igli Tare, che inevitabilmente torna in pole per il ruolo di Ds. L’ex Lazio, il preferito di Zlatan Ibrahimovic, può prendersi il posto, ma bisogna fare i conti con l’idea Tony D’Amico, mai svanita. Nei prossimi giorni, dunque, arriverĂ la scelta, che si spera possa essere davvero definitiva.

Milan, la scelta del mister: riprende quota con Tare

Anche perchĂ© in casa Milan c’è tanto lavoro da fare. Dopo il nuovo Ds, si provvederĂ a scegliere l’allenatore, che dovrĂ essere italiano o che conosca bene la Serie A. La suggestione Pep Guardiola rimarrĂ tale e proprio per questo restano in lizza tutti quei profili di cui si è parlato nell’ultimo periodo, ma c’è chi sale e c’è chi scende.

Roberto De Zerbi ha spazzato via ogni dubbio, affermando pubblicamente di volere rimanere al Marsiglia. Tra i top resterebbero così Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Il livornese, senza Paratici, con il quale non si erano lasciati benissimo, guadagna inevitabilmente terreno. Se il pugliese dovesse dire addio al Napoli, però, le carte si rimescolerebbero, con il Diavolo che sfiderebbe la Juventus per prenderlo.

E se fosse Tony D’Amico a diventare il nuovo Direttore sportivo? Gian Piero Gasperini sarĂ presto libero e chissĂ che non possa diventare il nome giusto. Non va scartata, inoltre, la pista che porta a Vincenzo Italiano, stimato da tutti in casa rossonera. Ma un passo alla volta, prima il nuovo Direttore sportivo, poi toccherĂ all’allenatore.