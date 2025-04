Niente Milan: smentita secca in conferenza e tifosi spiazzati

Nessun contatto con il Milan in vista della prossima stagione: la secca smentita in conferenza stampa spiazza i tifosi

Sono ore di grande caos, come sempre, intorno al Milan. L’argomento principale è l’accordo saltato con Fabio Paratici: la società ha fatto improvvisamente dietrofront, ed è strano pensare che l’abbia fatto per la questione squalifica e decisione del GUP il prossimo 15 aprile. Entrambe infatti erano cose note da molto tempo: se fosse stato un problema, perché avrebbero dovuto fare una trattativa? Evidentemente c’è dell’altro ma, come spesso capita in casa rossonera, tutto è ancora avvolto nel mistero.

L’accordo con Paratici che salta significa trovare una valida alternativa, sempre se il Milan è ancora interessato ad inserire nell’organigramma un direttore sportivo: un cambio di idea, insomma, non ci stupirebbe. Igli Tare e Tony D’Amico i nomi, ma bisogna tenere aperte anche le porte a qualche profilo diverso, magari meno noto e con poche esigenze nelle decisioni. Oltre a questo, resta ancora apertissima la questione in merito all’allenatore della prossima stagione: uno dei nomi fatti in questi giorni è uscito allo scoperto con un annuncio diretto in conferenza stampa.

De Zerbi-Milan, secca smentita

Prima si è parlato di Massimiliano Allegri, poi di Antonio Conte e, infine, di Roberto De Zerbi. La sensazione, considerando anche i precedenti, è che alla fine nessuno di questi tre sarà il nuovo allenatore del Milan. Sensazione confermata anche dopo le dichiarazioni di pochi minuti fa di De Zerbi, che ha smentito qualsiasi tipo di contatto con il Milan nella conferenza stampa di oggi.

“Ho detto che non era vera con forza. Non ho parlato con nessuno e non parlo con nessuno fino a fine stagione“, le parole di De Zerbi. Che ha aggiunto anche un importante passaggio in merito proprio al suo futuro: “La mia volontà è quella di restare al Marsiglia per molti anni, ma i matrimoni si fanno sempre in due“. Insomma, l’intenzione dell’ex allenatore del Sassuolo è piuttosto chiara: se ci sarà volontà anche da parte della società, resterà alla guida del Marsiglia anche nella prossima stagione. Se qualcosa dovesse andare storto, allora la situazione potrebbe cambiare, ma resta il solito grande dubbio per quanto riguarda il Milan: la società rossonera è disposta a prendere un allenatore d’impatto, che vuole incidere nelle scelte e, soprattutto, che guadagna uno stipendio importante?