Ancora un no per il Milan: Allegri e Tare cambiano strategia

Le ultime sul calciomercato dei rossoneri: il Diavolo costretto a cambiare idea. Ecco cosa sta succedendo a Milanello

Domani sarà il giorno di Luka Modric al Milan. Il croato, secondo acquisto stagionale, dopo Samuele Ricci, farà gioire i tifosi rossoneri, che però speravano di poter esultare già per altri colpi. Anche Igli Tare e Massimiliano Allegri si auguravano di poter mettere le mani su almeno altri due calciatori, ma così non è stato.

Il calciomercato del Diavolo sta avendo dei rallentamenti sia in entrata, con gli affari Brown (saltato) e Jashari (congelato), ma soprattutto in uscita. Sembrava tutto fatto per l’addio di Yunus Musah, destinazione Napoli, ma per qualche milione la trattativa non è andata a buon fine.

Il Milan, poi, ha dato il suo ok al trasferimento a Como di Alvaro Morata per una decina di milioni e di Malick Thiaw per circa 25 milioni: anche in questo caso, però, sono sorti dei problemi. Lo spagnolo non è stato liberato dal Galatasaray e il tedesco non ha accettato la squadra di Cesc Fabregas.

Milan, Thiaw sempre più convinto: nuovo rifiuto

Il tecnico ha provato in tutti i modi a convincere il difensore: l’offerta da quattro milioni di euro netti a stagione appariva irrinunciabile, ma non per Malick Thiaw, che ha preferito rimanere a vestire la maglia del Diavolo. E’ successo lo stesso con il Crystal Palace: secondo La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, il centrale ha rifiutato pure il club di Premier League.

Thiaw, dunque, appare sempre più convinto a rimanere in rossonero. A far vacillare il difensore può essere una squadra tedesca (L’ex Schalke 04 ha sempre manifestato il desiderio di tornare a casa qualora lasciasse il Diavolo) o una inglese ma di livello superiore al Crystal Palace. Il Newcastle ad esempio.

Al momento Thiaw, quindi, resta un giocatore del Milan così come Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Pavlovic. Senza l’uscita di uno dei centrali è impossibile che ne arrivi un altro. Giovanni Leoni, che tanto piace a Massimiliano Allegri e Igli Tare, è dunque destinato a sfumare, salvo cambi di programma.  Dall’Inghilterra, ad esempio, qualcuno potrebbe tornare a farsi sotto per Tomori, ma al momento tutti sono felici di continuare a vestire il rossonero