Il noto opinionista può arrivare al Milan, la notizia è clamorosa

Un’estate di profondi cambiamenti per il Milan. A grande sorpresa, infatti, la società ha prima deciso di inserire un direttore sportivo, ruolo che mancava dai tempi di Frederic Massara, e poi ha scelto Massimiliano Allegri come allenatore, in totale contro tendenza con il passato. Ma i cambiamenti non hanno coinvolto soltanto la prima squadra: il Milan Futuro, che ripartirà dalla Serie D, avrà ancora Massimo Oddo come allenatore, ma la squadra sarà profondamente rivisitata con l’obiettivo di tornare subito in Lega Pro.

Cambio anche in Primavera: Federico Guidi, scelto da Vincenzo Vergine, ha fatto un ottimo lavoro con la squadra dei giovanissimi rossoneri, arrivando anche in finale di Coppa Italia di categoria, purtroppo persa contro il Cagliari. L’allenatore, a sorpresa, ha deciso di andar via e di tornare sulla panchina della Primavera della Roma. Al suo posto, il Milan ha scelto una soluzione interna: si tratta di Giovanni Renna, ex allenatore dell’U17 dei rossoneri. Adesso la società è alla ricerca di un altro tecnico per la squadra U16 e la decisione potrebbe essere davvero sorprendente.

Parolo al Milan, ma in che ruolo? I dettagli

Il Milan, infatti, sta valutando con grande interesse il profilo di Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e ormai noto volto di DAZN come opinionista e telecronista. Lo conosce molto bene Tare, col quale ha condiviso anni importanti in giallorosso, e quella di portarlo in rossonero con questa prima esperienza da allenatore potrebbe essere una sua idea. Parolo non ha mai allenato e questa per lui sarebbe quindi la prima volta in assoluto.

Parolo ha sempre speso parole di elogio per Tare nel corso di questi anni e l’ottimo rapporto fra i due potrebbe essere un buon motivo per arrivare ad un accordo. La pista è caldissima ma non siamo ancora vicini ad una chiusura, bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima di capire se il prescelto è davvero lui o meno. Fra le novità che riguardano il Milan ce n’è anche una molto interessante che riguarda lo staff di Allegri: fra i collaboratori, infatti, c’è Bernardo Corradi, ex allenatore della Nazionale italiana U19 che ha deciso di legarsi all’ex tecnico della Juventus per iniziare una nuova esperienza. Insomma, tanti cambiamenti per un ambiente che ogni anno porta sempre novità. E questo è un’arma a doppio taglio: nuove idee fanno sempre bene, ma la continuità è uno sei segreti del successo.