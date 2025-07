100 milioni, richiesta folle: il Milan si tira indietro

Il club rossonero ha mollato un’idea di mercato dei giorni scorsi: il prezzo è proibitivo e non c’è margine di trattativa.

Acquistare un nuovo centravanti è uno degli obiettivi del calciomercato estivo del Milan. La permanenza di Santiago Gimenez non sembra in discussione, però c’è l’intenzione di affiancargli un concorrente di ottimo livello nel reparto.

Da settimane circolano tanti nomi e non è ancora chiaro chi potrebbe approdare alla corte di Massimiliano Allegri. Uno dei profili preferiti sembra essere Victor Boniface, nigeriano classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen. Contatti avviati per capire la fattibilità dell’operazione, che costerebbe 35-40 milioni di euro. Non è semplice, ma non lo è prendere nessun attaccante forte.

Milan, sfuma un’ipotesi di mercato: prezzo assurdo

Tra i nomi accostati al Milan in questo periodo c’è anche quello di Nicolas Jackson. Non è un segreto che il club rossonero abbia provato a prenderlo qualche anno fa, quando si era messo in luce con il Villarreal e ha poi preferito sposare il progetto tecnico (e il contratto più ricco) del Chelsea.

Il 24enne senegalese è reduce da una stagione nella quale ha messo insieme 13 gol e 6 assist in 37 presenze, 31 da titolare. Non è un intoccabile per Enzo Maresca, però il Chelsea non intende affatto regalarlo. Anzi, le ultime rivelazioni del giornalista Fabrizio Romano tolgono di fatto il Milan dalla corsa per Jackson.

Ecco quanto ha spiegato Romano sul suo canale ufficiale YouTube: “Il nome di Nicolas Jackson possiamo quasi depennarlo dalla lista del Milan per l’attacco perchè il Chelsea non intende scendere a cifre abbordabili da 40-50 milioni di euro. Si parte da una valutazione di circa100 milioni che può scendere anche fino a 85-90 milioni, ma si tratta comunque di cifre che c’entrano poco col calcio italiano. Penso che si chiuda qui la cosa per il Milan, che ha certamente altri obiettivi per l’attacco“.

L’ex Villarreal è un obiettivo impossibile per la società rossonera, che probabilmente ha preventivato un budget di massimo 35-40 milioni di euro per l’acquisto di un centravanti. Jackson è completamente fuori dai parametri, non vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione.

Il nazionale senegalese è assistito dall’agenzia Epic Sports di Ali Barat, che cura gli interessi anche di Archie Brown. Quest’ultimo è il terzino sinistro che recentemente ha preferito il Fenerbahce al Milan, col quale aveva un accordo che ha poi deciso di “stracciare” per trasferirsi a Istanbul.