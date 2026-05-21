Rafael Leao può davvero lasciare il Milan in estate. Una possibilità che fino a qualche mese fa sembrava quasi impossibile, ma che oggi viene considerata sempre più concreta dentro e fuori Casa Milan. Il portoghese continua ad avere estimatori in tutta Europa e, davanti ad un’offerta fuori mercato, il club rossonero potrebbe seriamente prendere in considerazione la cessione del suo numero 10.

La stagione di Leao è stata ancora una volta fatta di alti e bassi. Lampi devastanti, accelerazioni imprendibili e gol pesanti, ma anche momenti di forte discontinuità che hanno riaperto dubbi e discussioni attorno al suo rendimento. Nonostante questo, il talento del portoghese resta indiscutibile e diversi top club europei continuano a seguirlo con enorme attenzione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbero soprattutto tre le società interessate al fuoriclasse rossonero. In prima fila c’è il Chelsea, che già in passato aveva provato a portarlo in Premier League. I Blues sono pronti ad una nuova rivoluzione tecnica dopo l’arrivo di Xabi Alonso e Leao viene considerato il profilo ideale per rilanciare il progetto offensivo londinese. La potenza economica del club inglese rappresenta una minaccia concreta per il Milan.

Milan, addio Leao: tripla opzione per il numero 10

Occhio poi anche al Manchester City. Il club apprezza da tempo le caratteristiche del portoghese, già negli anni scorsi il nome di Leao era stato accostato ai Citizens e il gradimento nel tempo non è mai venuto meno.

La terza pista porta invece in Francia, con il Paris Saint-Germain sempre attento ai grandi talenti offensivi del panorama europeo. Il club parigino cerca da tempo un giocatore capace di spaccare le partite partendo dalla fascia sinistra e Leao viene visto come un profilo perfetto per il calcio offensivo della squadra francese.

Il Milan, almeno pubblicamente, continua a considerare Leao centrale nel progetto. Ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane. Il club rossonero dovrà infatti finanziare parte del mercato estivo e una cessione eccellente potrebbe diventare inevitabile.

Anche perché il valore del portoghese resta altissimo nonostante una stagione non sempre brillante. A 26 anni Leao è ancora considerato uno degli esterni offensivi più forti del calcio europeo per velocità, tecnica e capacità di creare superiorità numerica praticamente da solo.

Per i tifosi rossoneri sarebbe un colpo durissimo. Leao è uno dei simboli dell’ultimo Milan vincente, il giocatore che più di tutti ha acceso San Siro negli ultimi anni. Ma il mercato europeo si prepara nuovamente all’assalto. E questa volta il suo addio potrebbe essere molto più di una semplice ipotesi.