Maldini al Milan, c’è la data: “Vuole tornare”

Paolo Maldini può davvero tornare al Milan? È una delle domande che i tifosi rossoneri continuano a porsi da quando l’ex capitano è stato allontanato dalla società nell’estate del 2023. Un addio che ha lasciato ferite profonde nell’ambiente milanista e che ancora oggi viene vissuto con amarezza da gran parte del popolo rossonero. A riaccendere il dibattito ci ha pensato Massimo Ambrosini, che nelle ultime ore ha parlato apertamente del possibile ritorno di Maldini in dirigenza.

L’ex capitano del Milan, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, non ha usato giri di parole. Secondo Ambrosini, esiste una sola condizione per rivedere Maldini dentro il club rossonero: il cambio di proprietà.

“Ad oggi c’è solo una condizione per far sì che Paolo ritorni al Milan. Deve cambiare la proprietà”, ha spiegato Ambrosini. Una frase forte, destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto perché arriva da uno dei giocatori più legati alla storia recente del Diavolo.

L’ex centrocampista ha poi ricordato anche il modo traumatico con cui si concluse il rapporto tra Maldini e la società: “Dopo quello che hanno fatto, liquidandolo in maniera indecente nel giro di dieci minuti, quello che chiude questa possibilità è questo fattore qui”.

Parole che fotografano perfettamente il clima che ancora oggi circonda la figura dell’ex direttore tecnico rossonero. Maldini continua infatti ad essere amatissimo dai tifosi del Milan, che non hanno mai accettato completamente la sua uscita di scena. Anche perché sotto la sua gestione il club era tornato competitivo, conquistando uno scudetto e raggiungendo una semifinale di Champions League.

Maldini torna solo con una società nuova: Ambrosini ne è sicuro

Ambrosini si è soffermato anche sulla crescita di Maldini come dirigente, spiegando come il suo percorso non sia stato improvvisato. “Paolo ha imparato a fare questa cosa qui, a fare il dirigente”, ha raccontato. L’ex bandiera rossonera avrebbe inizialmente osservato molto da vicino Leonardo, cercando di comprendere dinamiche e responsabilità di un ruolo completamente diverso rispetto a quello da calciatore.

Secondo Ambrosini, uno degli aspetti più importanti della crescita di Maldini è stato quello umano. “I giocatori misurano anche i dirigenti”, ha spiegato, sottolineando come Paolo sia riuscito col tempo a migliorare anche dal punto di vista empatico e relazionale all’interno dello spogliatoio.

Parole che inevitabilmente alimentano i sogni dei tifosi milanisti. Per molti, infatti, Maldini rappresenta ancora oggi l’uomo ideale da cui ripartire per ricostruire un’identità forte e riconoscibile. Ma al momento il ritorno appare molto complicato.

Ecco perché il riferimento di Ambrosini al cambio di proprietà non è passato inosservato. Negli ultimi mesi attorno al Milan si sono rincorse diverse indiscrezioni sul futuro societario e sul possibile ingresso di nuovi investitori. Situazioni che inevitabilmente continuano ad alimentare speranze e fantasie dei tifosi.

Per ora, però, Maldini resta lontano dal Milan. Ma il legame con il mondo rossonero sembra destinato a non spezzarsi mai davvero.