Fullkrug al Venezia, i lagunari provano il colpo in attacco

Niclas Fullkrug potrebbe restare in Serie A anche nella prossima stagione. L’avventura del centravanti tedesco al Milan sembra ormai arrivata ai titoli di coda, ma il suo futuro potrebbe comunque essere ancora in Italia. Sul giocatore, infatti, si starebbe muovendo con decisione il Venezia, neopromosso e già molto attivo in vista del prossimo campionato.

Il club lagunare vuole costruire una squadra esperta per provare a conquistare la salvezza e avrebbe individuato proprio in Fullkrug uno dei profili ideali per guidare l’attacco. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il Venezia avrebbe già manifestato un forte interesse per il centravanti tedesco, destinato a fare ritorno al West Ham dopo la fine del prestito al Milan.

L’esperienza rossonera di Fullkrug non ha rispettato le aspettative. Arrivato a gennaio per aggiungere peso offensivo ed esperienza internazionale, il tedesco non è mai riuscito davvero ad imporsi nelle rotazioni del Milan. Tra problemi fisici, condizione non ottimale e scelte tecniche, l’ex Werder Brema ha trovato poco spazio, lasciando soltanto qualche lampo intravedere le qualità che lo avevano reso protagonista anche con la nazionale tedesca.

Tentativo del Venezia per Fullkrug: colpo di esperienza per l’attacco

Il Milan, infatti, non avrebbe intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Una decisione maturata già nelle ultime settimane e legata soprattutto al progetto tecnico futuro del club rossonero. Fullkrug farà quindi ritorno al West Ham, ma soltanto di passaggio: anche in Inghilterra il suo spazio sembra ormai ridottissimo.

Ed è qui che entra in scena il Venezia. La società veneta sta pianificando un mercato intelligente, fatto di giocatori esperti e pronti subito per la Serie A. Fullkrug rappresenterebbe esattamente questo tipo di investimento: un attaccante navigato, forte fisicamente e con grande esperienza internazionale, capace di fare reparto praticamente da solo.

L’operazione, però, non si presenta semplice. Il principale ostacolo resta l’ingaggio elevato percepito dal tedesco al West Ham, cifra decisamente importante per le casse del Venezia. Nonostante questo, il club neopromosso starebbe valutando diverse soluzioni per provare a rendere sostenibile l’affare.

Per Fullkrug potrebbe quindi aprirsi una seconda occasione italiana dopo mesi complicati al Milan. E il Venezia sogna il colpo d’esperienza per affrontare al meglio il ritorno in Serie A.