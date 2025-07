Accordo col Milan e poi sì al Fenerbahce: la verità di Archie Brown

Il terzino inglese ha svelato perché giocherà a Istanbul invece che a Milano: ecco le sue dichiarazioni.

Non sarà Archie Brown a sostituire Theo Hernandez sulla fascia sinistra del Milan. Il giocatore ha deciso di trasferirsi al Fenerbahce, squadra allenata da José Mourinho. È già volato in direzione Istanbul per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club turco.

Igli Tare si era fatto avanti con decisione per portarlo in maglia rossonera, però alla fine il terzino inglese ha optato per proseguire la sua carriera in Turchia. Il prezzo del cartellino non era di quelli proibitivi, infatti era stato raggiunto un accordo a 8 milioni di euro con il Gent, però il Fenerbahce è riuscito comunque ad avere la meglio.

Secondo alcune indiscrezioni, ha fatto la differenza la miglior offerta formulata dalla dirigenza turca in termini di commissioni agli agenti del calciatore. Ad esempio, il giornalista Matteo Moretto ha svelato una richiesta di ben 3 milioni di euro da parte dell’entourage. Cifra certamente esagerata.

Archie Brown al Fenerbahce: le parole del terzino sul trasferimento

Non sappiamo che calciatore diventerà Brown, ma rimane comunque sorprendente che al 12 luglio il Milan non abbia il terzino sinistro titolare. La cessione di Theo Hernandez era fatta da tempo, bisognava farsi trovare pronti a rimpiazzare il francese con un calciatore adeguato.

Brown ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al giornalista Fabrizio Romano: “L’accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione… Hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fenerbahce“.

Milan beffato da una chiamata convincente del numero 1 del club turco, dunque. Sarà davvero così o una questione di soldi? Chissà… Intanto Massimiliano Allegri continua ad essere senza il sostituto di Hernandez e ora Tare deve cambiare obiettivo, sperando di trovare a prezzo non eccessivo un’alternativa valida.

E serve fare abbastanza in fretta, perché al momento c’è Davide Bartesaghi come unico terzino mancino. Su quella fascia può giocare pure Alex Jimenez, però l’ex Real Madrid gioca meglio a destra. Sarà interessante vedere chi arriverà per rimpiazzare Theo.