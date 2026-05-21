L’Atletico Madrid lo libera a zero, super colpo del Milan: “Trattativa concreta”

Il Diavolo è pronto a mettere le mani su un giocatore davvero importante: trattativa, a sorpresa, avviata. Il punto della situazione

Non ha vissuto proprio una stagione entusiasmante con l’Atletico Madrid. L’annata andrà presto in archivio con meno di 2000 minuti giocati (al momento sono solo poco più di 1500) e 25 presenze.

Diego Simeone ci ha puntato meno rispetto al passato: dei problemi di natura muscolare lo hanno condizionato non poco, ma quando è stato a disposizione non sempre ha giocato. Le scelte sono state, infatti, altre. Nelle ultime due gare di campionato, dopo aver giocato 20 minuti contro il Celta Vigo, non è stato convocato.

Un ulteriore segnale che fa capire come l’avventura all’Atletico Madrid di José María Giménez possa essere davvero giunta al capolinea. Il 31enne di Toledo può dunque diventare presto un’occasione di calciomercato importante anche per il Milan.

Milan, colpo Gimenez: “Ci sta lavorando Tare”

“Il club rossonero sta lavorando su un difensore dell’Atletico Madrid cercando di prenderlo a zero e il nome è quello di Gimenez. Ci sono già stati contatti con l’agente. Bisogna capire, anche perché dovrebbe essere un’operazione portata avanti da Igli Tare“. Afferma Pietro Balzano Prota a MilanVibes.

“La trattativa con Gimenez e il suo entourage è concreta e l’accordo è molto vicino, mentre si lavora con l’Atletico per cercare di liberare il classe 1995, data la scadenza 2028 e il fatto che ormai sia sempre più ai margini del progetto Colchoneros”.

Se Gimenez dovesse dimostrare di star bene fisicamente, rappresenterebbe un colpo importante per una squadra che ha bisogno di esperienza in fase difensiva. L’uruguaiano ha giocato sia con la difesa a quattro che con quella a tre. Non avrebbe, dunque, problemi ad adattarsi al modulo di Massimiliano Allegri.

Il collega ha sottolineato come la trattativa sia portata avanti da Igli Tare: l’albanese è stato messo in discussione nei giorni scorsi. Anzi, qualcuno lo ha dato fuori dal Milan, ma nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato. Servirà dunque aspettare la fine del campionato per capire quali saranno le scelte di Gerry Cardinale.

Se Tare sarà ancora il Direttore sportivo del Diavolo, Gimenez potrebbe davvero diventare il nuovo rinforzo della difesa della squadra rossonera. E Gila? Un colpo non escluderebbe l’altro, soprattutto se Fikayo Tomori dovesse fare le valigie, direzione Premier League.