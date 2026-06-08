È nata una stella in nazionale, conferme su Favasuli nel mirino del Milan

Il Milan continua a monitorare giovani profili italiani in vista del futuro e tra i nomi finiti sul taccuino degli osservatori rossoneri ci sarebbe anche quello di Costantino Favasuli.

L’esterno classe 2004 si è messo in evidenza nell’ultima stagione con la maglia del Catanzaro, attirando l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni in Serie B. La sua duttilità, la corsa e i margini di crescita lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.

Come già anticipato dalla nostra redazione alcuni giorni fa, il Milan starebbe seguendo con attenzione la sua situazione, senza però aver ancora avviato una trattativa concreta. Il club rossonero è infatti impegnato a definire prima il nuovo assetto tecnico e dirigenziale, ma continua a raccogliere informazioni su diversi giovani talenti.

Dal canto suo, il Catanzaro sa di avere tra le mani un giocatore molto apprezzato sul mercato e non sembra intenzionato a fare sconti. Proprio per questo motivo un’eventuale operazione richiederebbe un investimento importante.

Per il momento si tratta soltanto di un interesse da monitorare, ma il nome di Favasuli potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane. Il Milan osserva e valuta, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparato davanti a una possibile occasione di mercato.