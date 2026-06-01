Favasuli piace in casa Milan, l’esterno della nazionale nel mirino dei rossoneri | ML

Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro convocato in nazionale da Silvio Baldini è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione.

Il giovane laterale, autore di un’ottima stagione con la squadra calabrese, con la quale ha sfiorato la promozione in Serie A, è finito nel mirino di diverse squadre italiane, pronte a portarlo nella massima serie. Nonostante in casa rossonera manchino ancora il direttore sportivo e l’allenatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan avrebbe già messo nel mirino il calciatore.

Il laterale ha raggiunto per ultimo il ritiro della nazionale, avendo disputato i playoff con la squadra giallorossa, ed è pronto a mettersi in mostra anche con la maglia azzurra. Oltre al Milan ci sarebbero anche Torino, Fiorentina e Bologna sulle tracce di Favasuli, pronto a guadagnarsi la Serie A tramite il mercato dopo esserci andato vicino con i playoff.