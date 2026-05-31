Addio Leao, destinazione e prezzo già fissati: mancano i dettagli

Rafael Leao è sempre più vicino all’addio al Milan. Dopo le dichiarazioni delle ultime ore, nelle quali il portoghese avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria, il suo futuro sembra ormai destinato lontano da Milanello. E la pista più calda porta dritta al Manchester United.

I Red Devils seguono Leao da tempo e sarebbero pronti ad affondare il colpo nelle prossime settimane. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club inglese starebbe lavorando ad un’operazione da circa 50 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe prendere seriamente in considerazione vista la situazione economica legata alla mancata qualificazione in Champions League.

Leao resta uno dei nomi più richiesti sul mercato, ma oggi il Manchester United appare in netto vantaggio sulla concorrenza. E quella che fino a pochi mesi fa sembrava una semplice suggestione rischia ora di trasformarsi in una delle cessioni più pesanti dell’estate rossonera.