Il futuro di Niclas Füllkrug potrebbe essere ancora in Serie A. Dopo una parentesi decisamente deludente con la maglia del AC Milan, il centravanti tedesco è destinato a fare ritorno al West Ham United, ma la sua permanenza in Inghilterra potrebbe essere soltanto temporanea.

Sul giocatore, infatti, si starebbe muovendo con decisione il Venezia, neopromosso e intenzionato a costruire una rosa competitiva per affrontare il prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da diversi media nelle ultime ore, il club lagunare avrebbe individuato in Füllkrug il profilo ideale per aggiungere esperienza, fisicità e peso offensivo a una squadra che avrà come primo obiettivo la salvezza. L’attaccante classe 1993, arrivato al Milan durante il mercato invernale, non è riuscito a lasciare il segno: appena un gol e poche prestazioni convincenti, numeri che hanno spinto i rossoneri a non esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.

Il Venezia, però, crede ancora nelle qualità dell’ex Borussia Dortmund. La società veneta sarebbe pronta a mettere sul tavolo un contratto biennale con opzione per una terza stagione in caso di salvezza. Resta da superare l’ostacolo legato all’ingaggio del tedesco, ma i contatti proseguono e la trattativa viene considerata concreta. Per Füllkrug potrebbe così aprirsi una nuova occasione nel calcio italiano, questa volta da protagonista in arancioneroverde.