Alphadjo Cissè è pronto a iniziare una nuova avventura. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’attaccante ha salutato ufficialmente il Catanzaro con un messaggio carico di emozione, ringraziando società, compagni e tifosi per il percorso vissuto insieme.

Parole di addio che confermano come il futuro del giovane attaccante sia ormai destinato a tingersi di rossonero. Il Milan, infatti, è pronto ad accoglierlo nelle prossime settimane dopo aver seguito con attenzione la sua crescita nell’ultima stagione ed averlo acquistato a gennaio.

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Cissé viene considerato un profilo di grande prospettiva e il club rossonero punta molto sulle sue qualità fisiche e tecniche. L’idea sarebbe quella di inserirlo gradualmente nel nuovo progetto, valutando poi il percorso migliore per la sua crescita decidendo se cederlo in prestito in Serie A o meno.

Dopo il saluto al Catanzaro, adesso manca soltanto l’ultimo passo. Il Milan lo aspetta e Cissé è pronto a vivere la grande occasione della sua carriera.