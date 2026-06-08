La Lazio vuole Santiago Gimenez, possibile trasferimento in Serie A

Il nome di Santiago Gimenez torna al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato da Sky, la Lazio avrebbe individuato nell’attaccante del Milan uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Al momento si tratta di una suggestione più che di una trattativa concreta, ma l’interesse sarebbe reale.

La situazione del centravanti messicano merita attenzione. Arrivato al Milan con grandi aspettative dopo l’esperienza al Feyenoord, Gimenez non è riuscito a imporsi con continuità e il suo futuro potrebbe dipendere dalle scelte del nuovo progetto tecnico rossonero.

La Lazio è alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e qualità negli ultimi metri e vede nel messicano un profilo di alto livello. Resta però da capire quale sarà la posizione del Milan, che solo pochi mesi fa aveva investito una cifra importante per portarlo in Italia.

Per ora non risultano contatti ufficiali tra i club, ma il nome di Gimenez è destinato a restare tra quelli da seguire nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle strategie rossonere e dalle valutazioni che verranno effettuate sul reparto offensivo.