Sembrava destinato a diventare uno dei primi rinforzi del nuovo Milan, oggi invece Leon Goretzka potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato per la Juventus. Il centrocampista tedesco, in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero, era stato a lungo accostato ai rossoneri, che nelle scorse settimane avevano trovato una base d’intesa con il giocatore.

Poi è cambiato tutto. La mancata qualificazione in Champions League, i profondi cambiamenti nell’area tecnica e l’incertezza legata al nuovo assetto dirigenziale hanno rallentato un’operazione che sembrava ormai indirizzata verso la fumata bianca. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, Goretzka era addirittura “a un passo dal Milan”, ma il nuovo scenario ha modificato completamente le prospettive.

In questo contesto si è inserita la Juventus. I bianconeri avevano già seguito il centrocampista in primavera e ora monitorano nuovamente la situazione, pur senza affondare il colpo nell’immediato. La priorità della società torinese resta infatti concentrata su altri reparti, ma l’idea di ingaggiare un giocatore dell’esperienza e del livello internazionale di Goretzka continua a essere presa in considerazione.