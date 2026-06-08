Il Milan continua a valutare possibili rinforzi per la prossima stagione e tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è anche quello di David Alaba. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il difensore austriaco del Real Madrid sarebbe stato proposto ai rossoneri nell’ambito delle riflessioni sul futuro della rosa.

L’esperto centrale classe 1992 rappresenterebbe un profilo di assoluto spessore internazionale. Dopo aver vinto tutto con Bayern Monaco e Real Madrid, Alaba potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida e il Milan starebbe valutando la fattibilità dell’operazione.

Molto dipenderà dalle scelte che il club farà nelle prossime settimane, sia per quanto riguarda la guida tecnica sia per la composizione della rosa. L’eventuale arrivo di un allenatore come Oliver Glasner, anch’egli austriaco, potrebbe rappresentare un elemento favorevole nella valutazione del giocatore, anche se al momento non esistono trattative concrete.

Il vero ostacolo resta l’aspetto economico. L’ingaggio percepito da Alaba al Real Madrid è molto elevato e un eventuale trasferimento dovrebbe necessariamente passare attraverso una revisione delle condizioni contrattuali.

Nonostante le difficoltà, il nome dell’ex Bayern continua a circolare nell’ambiente rossonero. Il Milan è alla ricerca di esperienza e personalità per la propria difesa e Alaba, da questo punto di vista, rappresenterebbe un innesto di grande valore per il nuovo corso del club.