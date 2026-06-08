Contatto Milan-Rangnick, arriva la risposta ai rossoneri

Il Milan attende una risposta da Ralf Rangnick. Come rivelato da Matteo Moretto, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club rossonero e il dirigente tedesco, individuato da Gerry Cardinale come possibile figura centrale per la ricostruzione dell’area sportiva.

Secondo l’esperto di mercato, Rangnick sta valutando attentamente la proposta ricevuta. Il dirigente vuole capire fino in fondo se il Milan sia realmente disposto ad affrontare una rivoluzione strutturale e tecnica in linea con la sua filosofia di lavoro.

Sempre secondo Moretto, non risultano invece nuovi contatti con Ramon Planes. Questo conferma come la priorità del club sia rappresentata proprio da Rangnick, considerato il primo nome per guidare il nuovo progetto rossonero.

La decisione finale dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Il Milan ha infatti necessità di definire rapidamente il proprio assetto dirigenziale per poter poi accelerare sulle altre questioni aperte, a partire dalla scelta del nuovo allenatore e dalle strategie di mercato.

I prossimi giorni saranno quindi decisivi. Da Rangnick dipenderà una parte importante del futuro del Milan e della rivoluzione che la proprietà intende avviare dopo una stagione molto deludente.