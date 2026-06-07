Il futuro di Ralf Rangnick continua a essere uno dei temi più caldi in casa Milan, ma nelle ultime ore cresce la sensazione che il dirigente tedesco possa anche decidere di non sposare il progetto rossonero. La situazione, infatti, resta bloccata in una fase di valutazione, mentre l’Austria sta facendo di tutto per trattenerlo.
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la federazione austriaca avrebbe accolto tutte le richieste avanzate da Rangnick per proseguire il rapporto oltre il Mondiale. Un segnale forte, che dimostra quanto l’attuale ct sia considerato centrale nel progetto sportivo del Paese.
A questo punto la palla passa a Gerry Cardinale. Il manager tedesco, infatti, sarebbe disposto a prendere in mano la riorganizzazione tecnica del Milan solo davanti a precise garanzie operative e decisionali. Le sue richieste riguardano poteri estesi sull’area sportiva, dal mercato allo scouting, fino alla struttura del club.
Proprio l’assenza di una decisione definitiva da parte della proprietà rossonera potrebbe però favorire la permanenza di Rangnick in Austria. Il tecnico-dirigente si trova bene nel suo attuale contesto e ha sul tavolo un rinnovo importante fino al 2028.
Il Milan resta alla finestra, ma il rischio di vedere sfumare uno dei principali candidati per la rifondazione societaria è oggi più concreto che mai. Le prossime ore saranno decisive per capire se il club rossonero affonderà il colpo o se Rangnick sceglierà la continuità.