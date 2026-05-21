Dice sì al Milan: “Firma dopo Cagliari. Ha parlato con Allegri”

Le ultimissime notizie relative al primo colpo del Diavolo. Il club rossonero è pronto a mettere le mani sul giocatore: il punto della situazione

Pochi giorni e partirà il calciomercato. Concluso il campionato, le società potranno accendere davvero i motori per chiudere i primi affari. Il Milan, oggi, è totalmente concentrato per l’ultima gara di campionato: serve vincere per non dover guardare sugli altri campi e festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League.

I soldi della competizione europea più prestigiosa sono vitali per organizzare per bene l’estate. Sono già tante le trattative avviate, ma solo dal 25 maggio sarà possibile concretizzarle. E’ evidente che l’accesso in Champions sia fondamentale, ma allo stesso tempo bisognerà capire come sarà il nuovo Milan in dirigenza.

Gerry Cardinale è atteso a San Siro per la gara contro il Cagliari. Sa che non si può perdere più tempo e vuole disegnare l’organigramma rossonero per essere subito operativi. Le ultime informazioni ci raccontano di un Milan con Massimiliano Allegri ancora al comando.

Chi dovrebbe fare le valigie ben presto è invece Giorgio Furlani, con i tifosi, che hanno raccolto le firme, pronti ad esultare. Il suo erede è stato già scelto: si tratta di Massimo Calvelli, che già domenica allo stadio Marassi era alla destra di Gerry Cardinale.

Un segnale più che chiaro, che non è passato inosservato. E alla sinistra? Vicino al numero uno di RedBird c’era anche Igli Tare. Chissà che l’albanese, alla fine, non rimanga, nonostante le voci della settimana scorsa. L’organigramma, poi, potrebbe prevedere l’arrivo anche di Adriano Galliani, con Zlatan Ibrahimovic, invece, sempre più ai margini del Diavolo.

Milan, Moretto fa il punto sul futuro di Goretza

Moretto su Youtube: “Allegri e Goretzka sono settimane che parlano. Goretzka ha parlato con tutti nella dirigenza, con Tare, con Furlani, con tutti. A partire dalla prossima settimana Goretzka capirà effettivamente quali saranno i punti fermi del nuovo #Milan e dirà sì o no” — Francesco Nasato (@FraNasato) May 21, 2026

Moretto sul proprio canale Youtube ha così parlato della trattativa che dovrebbe portare il tedesco al Milan: “Allegri e Goretzka sono settimane che parlano. Goretzka ha parlato con tutti nella dirigenza, con Tare, con Furlani, con tutti. A partire dalla prossima settimana Goretzka capirà effettivamente quali saranno i punti fermi del nuovo Milan e dirà sì o no”. Pochi giorni, dunque, e capiremo se il calciatore sarà davvero il primo rinforzo per il Milan 2026/2027