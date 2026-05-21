Thiago Silva ha ufficialmente lasciato il Porto e si è liberato a parametro zero, riaprendo inevitabilmente le discussioni attorno ad uno dei più grandi rimpianti recenti del popolo rossonero.

Per mesi il nome dell’ex capitano del Brasile era stato accostato al Milan. Un ritorno romantico, suggestivo, che aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi soprattutto dopo la sua decisione di lasciare il Fluminense per vivere un’ultima esperienza nel calcio europeo. Alla fine, però, i rossoneri decisero di non affondare il colpo e Thiago Silva scelse il Porto.

Una scelta che aveva fatto molto discutere, anche perché il centrale brasiliano non aveva mai nascosto il suo legame con il Milan. Dal 2009 al 2012 Thiago Silva è stato uno dei simboli della squadra rossonera, vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana e imponendosi come uno dei difensori più forti al mondo.

Negli ultimi mesi le indiscrezioni su un possibile ritorno a Milanello erano diventate sempre più insistenti. Secondo diverse fonti brasiliane e italiane, Massimiliano Allegri avrebbe anche valutato il suo profilo per aggiungere leadership ed esperienza ad una difesa spesso apparsa fragile durante la stagione.

Nuova idea Thiago Silva per il Milan

Alla fine, però, il Milan ha scelto di percorrere altre strade. Una decisione che continua a dividere i tifosi, soprattutto considerando l’impatto che Thiago Silva ha avuto ovunque abbia giocato anche negli ultimi anni. A 41 anni il brasiliano resta infatti un leader assoluto dentro e fuori dal campo, capace di guidare lo spogliatoio con personalità ed esperienza.

Ora il suo addio al Porto da svincolato riapre inevitabilmente scenari e suggestioni. Al momento non risultano contatti concreti con il Milan, ma il nome del brasiliano continuerà inevitabilmente a circolare attorno al mondo rossonero, anche solo per il peso emotivo che rappresenta.

E in un’estate che potrebbe portare diversi cambiamenti dentro la rosa milanista, la nostalgia dei tifosi per figure carismatiche come Thiago Silva continua a crescere. Perché al di là dell’età e delle valutazioni tecniche, il brasiliano resta ancora oggi uno dei difensori più amati degli ultimi vent’anni di storia rossonera.