Colpo Tonali sempre più vicino: il Manchester United vuole chiudere

Sandro Tonali torna al centro del mercato europeo e questa volta a muoversi con decisione sarebbe il Manchester United. Il nome dell’ex centrocampista del Milan è infatti diventato uno dei più caldi in vista dell’estate, con i Red Devils pronti a tentare il grande colpo per rinforzare il centrocampo del nuovo progetto tecnico.

Dall’Inghilterra, nelle ultime settimane, le indiscrezioni si sono moltiplicate. Secondo diverse fonti britanniche e italiane, il Manchester United avrebbe individuato proprio in Tonali uno degli obiettivi principali per la prossima stagione. A confermarlo è stato anche Gianluca Di Marzio, che ha parlato di forte fiducia da parte del club inglese per arrivare al centrocampista azzurro.

Dopo due stagioni al Newcastle, Tonali continua ad avere enorme mercato in Premier League. Nonostante il lungo stop legato alla squalifica per il caso scommesse, il centrocampista italiano è riuscito a rilanciarsi ad altissimi livelli, tornando protagonista sia con il club inglese che con la Nazionale. Le sue prestazioni hanno convinto diversi top club europei e il Manchester United sembra intenzionato a fare sul serio.

A Old Trafford cercano un leader tecnico e caratteriale per il centrocampo. Tonali piace per intensità, qualità nella gestione del pallone e personalità. Caratteristiche che negli ultimi anni hanno spesso fatto difetto allo United, soprattutto nelle stagioni più complicate. Non è un caso che il suo nome venga considerato prioritario per la ricostruzione della squadra inglese.

Il Newcastle, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti. Tonali viene considerato uno dei simboli del progetto e per lasciarlo partire servirà un’offerta gigantesca. In Inghilterra si parla di cifre superiori agli 80-90 milioni di euro, numeri che soltanto pochi club europei possono realmente permettersi.

Per i tifosi del Milan, inevitabilmente, ogni voce su Tonali riapre ferite ancora aperte. Il centrocampista resta uno dei giocatori più amati degli ultimi anni in casa rossonera, soprattutto per il forte legame emotivo mostrato durante la sua esperienza a San Siro. Cresciuto tifando Milan, Tonali era diventato rapidamente uno dei simboli dello scudetto conquistato nella stagione 2021-2022.

Negli ultimi mesi qualcuno aveva anche sognato un clamoroso ritorno in Italia, ma al momento questa ipotesi appare praticamente impossibile. I costi dell’operazione sono fuori portata per i club di Serie A e il futuro del centrocampista sembra destinato a restare in Premier League.