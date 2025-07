Allegri ha dato l’ok, altre tre cessioni: il Milan li vuole cedere subito

Il Milan è pronto a cedere tre giocatori, ormai ci siamo: è ad un passo un triplo affare in uscita, i dettagli

Stiamo sempre più entrando nel vivo del calciomercato e il Milan è, come al solito, parecchio in ritardo. Quando siamo a metà di luglio, la società deve ancora fare tantissime cose, in entrata e in uscita. Ad oggi, Allegri non ha terzini titolari: gli unici in rosa, e che fanno parte del progetto, sono Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. Una vera e propria emergenza insomma, che non sembra però preoccupare i dirigenti rossoneri, che hanno lasciato andare Archie Brown al Fenerbahce per pochissimo. A destra, c’è un’offerta per Doué dello Strasburgo, ma è troppo bassa: anche qui, il rischio di aprire trattative interminabili è fortissimo.

Jashari ne è un esempio: è un’opzione ancora in piedi solo grazie alla volontà del ragazzo, che sta spingendo in ogni modo possibile per il trasferimento in Italia. All’appello mancano, quindi: due terzini, un difensore centrale, un altro centrocampista e un centravanti. Insomma, le stesse cose che mancavano ad inizio mercato. La società ha lavorato molto in uscita: Reijnders al City e Theo Hernandez all’Al Hilal sono le cessioni che hanno fatto più rumore, ma ci sono tantissimi esuberi da vendere.

Milan, tre cessioni ad un passo: i dettagli

Come detto, il Milan ha tantissimi esuberi da piazzare e questo è un grosso problema. Allegri è stato chiaro con la società: in vista di una stagione con solo il campionato da giocare, l’allenatore vuole una rosa corta e con solo giocatori che rientrano nel progetto tecnico. Ce ne sono tre che non ne fanno parte e che i rossoneri sono pronti a piazzare il prima possibile: le prossime cessioni sono loro tre.

Musah è stato vicinissimo al Napoli ad inizio giugno, ma l’affare è saltato a sorpresa. Adesso per l’americano si cercano acquirenti: piace in Premier League e non solo, ma per adesso nulla di troppo concreto. A lui se ne aggiungono altri due: qualcuno aveva pensato ad una possibile chance per Chukwueze, ma il nigeriano è sul mercato. Anche per lui non sono arrivate per ora offerte concrete: l’Arabia potrebbe aprirgli le porte, ma lui spera in una chiamata dalla Spagna. Infine, a questi due si aggiunge anche Okafor, rientrato dal prestito al Napoli dopo sei mesi di quasi inutilizzo. Anche lui andrà via ma per adesso non ci sono offerte. Non sarà semplice piazzarli, ma la volontà del Milan è chiara: andranno via tutti e tre.