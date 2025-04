Milan, colpo italiano per la difesa: affare da 12 milioni

La società rossonera guarda anche in Serie A per migliorare la retroguardia in vista della prossima stagione: attenzione alla Juve.

Nella prossima stagione dovremmo vedere un Milan abbastanza diverso da quello attuale. Molto probabilmente ci sarà un nuovo allenatore e sicuramente ci saranno diverse novità nella squadra.

Per quanto riguarda la difesa, potremmo assistere a tanti cambiamenti. In pochi sembrano sicuri di rimanere a Milanello, quindi attendiamoci come minimo due-tre cessioni e due-tre acquisti, ma potrebbero essere di più. Al centro nessuno dei difensori centrali ha totalmente convinto in questi mesi, anche se non sono stati sempre ben aiutati dai compagni.

La sensazione è che l’unico certo di rimanere sia Matteo Gabbia, con Fikayo Tomori che probabilmente è quello sicuro di partire. Invece, il futuro di Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic dipenderà dalle offerte che arriveranno. Chiaramente, influirà anche il giudizio del nuovo allenatore.

Calciomercato Milan, occhi in Serie A per rinforzare la retroguardia

Ci sono diversi centrali difensivi nel mirino del Milan, che valuta alcune prime scelte che possano giocare da titolari e anche profili che potrebbero partire come riserve. Occhi attenti sia in Serie A che in campionati esteri.

Uno dei giocatori italiani monitorati è Diego Coppola, classe 2003 in forza all’Hellas Verona. In questa stagione ha totalizzato 29 presenze (28 da titolare) e 1 gol. È un punto fermo della squadra allenata da Paolo Zanetti, oggi quattordicesima nella classifica della Serie A. Cresciuto nel settore giovanile gialloblu, il suo cartellino viene valutato 10-12 milioni di euro.

Oltre al Milan, anche la Juventus è molto interessata a Coppola, difensore che è anche nel giro della nazionale italiana Under 21. Potrebbe nascere un duello di mercato tra le due big del campionato, che sul tavolo potrebbero mettere anche una contropartita tecnica per provare a finalizzare l’operazione.

Anche altre società della Serie A potrebbero farsi avanti per Coppola, sicuramente desideroso di compiere un passo in avanti nella sua carriera. L’Hellas Verona è pronto a lasciarlo partire nella prossima sessione del calciomercato estivo e proverà a incassare il più possibile.

Il giocatore non deve farsi distrarre dalle sirene di mercato, in questo momento deve restare concentrato e aiutare la sua squadra attuale a conquistare la matematica salvezza in Serie A. Del futuro si parlerà più avanti.