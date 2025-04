Ora c’è l’offerta, Donnarumma pronto a dire sì: ritorno in Italia e Milan tradito

Donnarumma potrebbe lasciare il Psg a giugno senza rinnovo: pronta l’offerta di un club italiano, Milan ancora tradito

Gianluigi Donnarumma può godersi l’ennesimo campionato vinto con il Paris Saint-Germain: con ben sei giornate di anticipo, la squadra di Luis Enrique, grazie al +24 sul Monaco secondo, è diventata campione di Francia. Tutto troppo facile: la Ligue 1 è un obiettivo fin troppo semplice per un gruppo di grandi giocatori che, da un paio di anni, ha trovato anche una certa solidità dal punto di vista della proposta di gioco. E infatti, il Psg è anche ai quarti di finale di Champions League dopo aver eliminato il Liverpool, che era una delle principali candidate alla vittoria.

Insomma: meno campioni affermati, più giovani di talento e un chiaro indirizzo di gioco. A Parigi hanno capito come fare le cose nel modo giusto e rischiano di aprire nei prossimi anni un ciclo importante anche in Europa. Con o senza Donnarumma? Con un contratto in scadenza a giugno 2026, non è scontata la permanenza del portiere italiano. E senza rinnovo in questi mesi, attenzione ad un clamoroso ritorno immediato in Italia.

Pronta l’offerta per Donnarumma, Milan ancora tradito

Donnarumma è stato un assoluto protagonista del successo contro il Liverpool in Champions League con parate importanti ai calcio di rigore: nonostante i soliti errori tecnici e di concentrazione, Gigio si sta confermando uno dei migliori portieri al mondo. Oggi è un senatore del Psg, legatissimo al club e anche alla città, ma il suo contratto è in scadenza e a giugno bisogna arrivare ad una soluzione.

La sensazione è che il club stia riflettendo seriamente sulla possibilità di lasciarlo partire: Donnarumma oggi guadagna 12 milioni a stagione, cifre assurde per un portiere forte sì ma con diversi black out. E per rinnovare, ovviamente, chiede ancora più soldi: per questo motivo il Psg, così come Luis Enrique, potrebbero anche pensare di cederlo al primo offerente a giugno e trovare un altro portiere, magari più in linea con le richieste dell’allenatore spagnolo, che non ha mai apprezzato tantissimo le sue qualità con la palla fra i piedi.

A quel punto per Donnarumma potrebbero aprirsi le porte della Serie A: l’Inter cerca un nuovo portiere e i dirigenti, di recente, non hanno per niente escluso un interesse per il portiere ex Milan. Per prenderlo subito a giugno, però, bisognerà fare un’offerta: 35-40 milioni potrebbero convincere il Psg a cedere. I nerazzurri avranno la forza di farlo? Altrimenti, Marotta potrebbe accordarsi con lui per un suo arrivo a costo zero fra un anno.