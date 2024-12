Nuovo under 21 in arrivo, il Milan chiude un altro affare

Nuovo colpo ad affetto da parte del Milan che ha individuato il prossimo campione: tutti i dettagli della trattativa.

Non proprio un debutto con i fiocchi per la seconda squadra del Milan che al suo primo anno tra i professionisti, attualmente gioca in Serie C, sta facendo abbastanza male. Terzultimo posto e rischio retrocessione per il Milan Futuro che spera in una mano da parte della dirigenza.

I piani alti del club rossonero hanno fatto degli importanti investimenti la scorsa estate, puntando su giocatori di qualità, ma i risultati stanno facendo fatica ad arrivare e per questo ci si aspetta un ulteriore sforzo da parte del club meneghino. Lo stesso che ha già sguinzagliato i suoi scout alla ricerca dei profili migliori da inserire in rosa. L’obiettivo è riempire il Milan Futuro di giocatori che in poco tempo possono fare il salto di qualità e approdare in prima squadra.

Nuovo obiettivo svelato per i rossoneri che appaio pronti a strappare alla rivali un baby fenomeno. Ha 21 anni, ha già collezionato diverse presenze tra i professionisti e per gli esperti si tratta di un futuro campione. Il Milan sembra essere d’accordo e per questo si è già messo in moto con l’obiettivo di chiudere l’affare prima che parta l’asta.

Milan, arriva il baby fenomeno: ha già stregato tutti

Fantasia al potere, questa è la filosofia del Milan che, secondo Tuttomercatoweb, avrebbe posato gli occhi su Marin Petkov. Talento classe 2003 di proprietà del Levski Sofia ma indicato dagli esperti come uno 30 migliori under 21 in circolazione. D’altronde i numeri parlano per lui: già 150 partite tra i professionisti, condite da 25 goal e 10 assist. Senza contare le 12 presenze e i 2 goal messi via con la nazionale bulgara.

Insomma, alla maggiore parte dei tifosi il suo nome potrebbe non dire molto ma chi mastica calcio tutti i giorni sa benissimo quali sono le enormi potenzialità del giovane Petkov. Il Milan pensa a lui e potrebbe acquistarlo già a gennaio per tenerlo in prestito al Levski Sofia prima di farlo approdare in città in vista della prossima stagione.

L’idea è quella di aggregare il talentuoso trequartista, all’occorrenza può fare anche l’ala, al Milan Futuro con la speranza di poterlo aggregare con continuità in prima squadra. Sarebbe un colpo d’eccezione, soprattutto per il gli anni a venire, da parte dei rossoneri che potrebbero pagare il suo cartellino qualcosa come 5 milioni di euro appena. L’occasione appare ghiotta.