Psg, Barcellona e Bayern sono lontane: c’è solo il Milan, con Allegri per diventare fenomeno

Le ultime sul giocatore che continua ad essere accostato ai grandi club, ma lui pensa solo al Milan e a diventare ancora più forte

Ormai da anni è il calciatore più discusso del Milan. Passano le stagioni, ma lui continua ad essere l’elemento più prezioso della rosa del Diavolo e anche il primo giorno di raduno tutte le attenzioni erano rivolte a lui. I giornalisti e tutti i presenti a bordo campo hanno osservato ogni minimo dettaglio.

I suoi sorrisi, immancabili, sono stati ancora una volta contagiosi, ma stavolta si è notata anche una particolare grinta. D’altronde la prima scivolata ricca di veemenza e determinazione è stata la sua

La voglia di Rafa Leao di diventare ancora più forte è sotto gli occhi di tutti. Da Milanello ci parlano di un portoghese con una foga e convinzione diversa dal solito. Un Leao più maturo e consapevole di dover fare un salto in avanti. Lo deve a milioni di tifosi che lo amano e soprattutto a se stesso.

Leao al Milan, obiettivo 20 gol: Allegri ci crede

Magari per indole non imparerà a difendere bene e come si deve, ma sotto porta i suoi numeri devono essere migliori. Leao va ormai da anni in doppia cifra sia di gol che di assist, ma un giocatore con il suo talento può dare di più.

Ora la palla passa a Massimiliano Allegri e al suo staff. Il tecnico livornese – tra una battuta in toscano e un richiamo – ha già legato con Leao. C’è sintonia, c’è feeling. In questi giorni, poi, stanno girando i video di allenamenti nel calciare verso la porta. Leao sotto questo punto di vista può crescere per avvicinarsi a quei 20 gol che lo porterebbero ad essere guardato con un altro occhio da tutti.

Allegri è convinto di poter tirare fuori il meglio dal portoghese. Ci crede il livornese e tutto il mondo Milan, che non ha alcuna intenzione di privarsi di Rafa Leao. Per il numero dieci del Diavolo, che ha dichiarato di essere nella squadra dei suoi sogni, non bastano nemmeno 100 milioni di euro.

Leao vale molto di più: Bayern Monaco, Barcellona e adesso Psg (fatichiamo a comprendere il perché di questo presunto interessamento, vista i giocatori a disposizione nel ruolo dell’ex Lille) sono avvertite.