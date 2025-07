Adli, offerta estera rifiutata: spunta una nuova proposta in Italia

Il futuro del centrocampista francese è ancora in bilico: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Igli Tare sta incontrando non pochi problemi nel riuscire a cedere i calciatori in esubero a delle buone condizioni. Nessuno è reduce da una stagione straordinaria, quindi ci sono divergenze sulle valutazioni del cartellino e anche sulle formule delle operazioni.

Tra i calciatori che sono in uscita dal Milan c’è Yacine Adli, reduce da un’annata discreta alla Fiorentina. Non è stato riscattato per i 10,5 milioni di euro pattuiti ed è rientrato alla base, anche se non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la preparazione estiva.

È stato aggregato al Milan Futuro, la squadra Under 23 che in questa stagione giocherà il campionato di Serie D. Un chiaro segnale del desiderio del club di venderlo, anche perché il suo contratto scade a giugno 2026.

Calciomercato Milan, cessione Yacine Adli: le ultime news

Adli è molto legato al Milan e non gli sarebbe dispiaciuto provare a convincere Allegri, però è stata già presa una decisione: sarà ceduto. In questo momento bisogna capire quale potrà essere la sua prossima destinazione.

Recentemente si è parlato di un’offerta da parte dello Spartak Mosca, però rifiutata dall’ex Bordeaux. Ci sono state richieste anche da squadre di campionati come Saudi Pro League e Qatar Stars League, però non si sono sviluppate trattative concrete. Da non scartare un ritorno in Ligue 1 e neppure una permanenza in Serie A, in questo momento quasi ogni opzione è possibile.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, si è fatto avanti il Sassuolo: per adesso, solo un sondaggio, ma non va escluso che possano esserci discorsi più approfonditi nei prossimi giorni. La neopromossa è a caccia di rinforzi di buon livello per conquistare una salvezza abbastanza tranquilla in Serie A, un calciatore come Adli sarebbe ideale per aumentare il tasso tecnico a centrocampo e portare anche un po’ di esperienza, avendo giocato con Milan e Fiorentina.

Dato che tra meno di un anno il suo contratto scadrà, probabilmente il centrocampista francese non potrà essere ceduto a più di 7-8 milioni di euro. Vedremo se il Sassuolo si farà avanti con una proposta di questo tipo o se partirà da una base più bassa. Da capire pure se la destinazione possa interessare ad Adli, che si ritroverebbe a giocare in una squadra che presumibilmente lotterà per la salvezza.