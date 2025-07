Offerta rifiutata, non ne vuole sapere: Allegri può contare su di lui

Il giocatore ha deciso di rifiutare l’offerta e, per adesso, di restare al Milan. Allegri può contare su di lui per questa stagione

Poco più di una settimana fa è iniziata la nuova stagione del Milan. Massimiliano Allegri, dopo la presentazione in conferenza stampa, ha cominciato a lavorare sul campo insieme al suo staff (nel quale figura la novità Bernardo Corradi, ex commissario tecnico dell’Italia U19). A lavoro a Casa Milan c’è anche Igli Tare, il direttore sportivo scelto dalla società da aggiungere al gruppo di lavoro. Nonostante il suo arrivo, il modus operandi rossonero in sede di trattativa non sembra essere cambiato.

Archie Brown e Granit Xhaka sono saltati per pochi milioni, con Ardon Jashari i colloqui vanno avanti da più di un mese e, quando siamo a metà luglio, con una rosa quasi da rifare, il Milan ha aggiunto solo Samuele Ricci (trattativa impostata da mesi e mesi) e lo svincolato Luka Modric. Invece, ha ceduto Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. I tifosi temono anche altre uscite importanti, in particolare Maignan, Leao e Pulisic, ma le notizie che arrivano fanno tirare un sospiro di sollievo.

Milan, ha rifiutato l’offerta dall’Arabia

Theo Hernandez è stato ceduto all’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Nessun club europeo era disposto a soddisfare le richieste economiche del Milan con un solo anno di contratto e lo scardo rendimento. Non c’era quindi altra strada e l’affare è andato in porto nel giro di un mese (c’erano da risolvere questioni burocratiche del contratto). Nelle ultime settimane, si è parlato di un’altra possibile grossa cessione in Arabia Saudita.

Christian Pulisic è infatti finito nel mirino dell’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo che solo poche settimane fa aveva Stefano Pioli come allenatore (ora è tornato alla Fiorentina). Gli arabi erano pronti a mettere sul piatto un’offerta importante per l’inglese, ma lui non ne vuole sapere. Ha già fatto sapere al club che non vuole andare in Arabia ma, anzi, è deciso a continuare il suo percorso in Europa. Al Milan? Per adesso sì. Pochi mesi fa si era parlato di una trattativa per il rinnovo molto ben avviata, ma la firma non è ancora arrivata. A quanto pare, l’ex Chelsea si sta prendendo del tempo per capire in che direzione sta andando il progetto tecnico milanista. Al momento quindi Pulisic resta e Allegri può contare su di lui, probabilmente nella posizione di esterno a destra (ma potrebbe giocare anche al centro, eventualmente).