L’affare con i rossoblu si fa: il Milan chiude per l’estate a 12 milioni

Zlatan Ibrahimovic vuole costruire un Milan sempre più competitivo e per farlo è pronto a prendere i calciatori migliori.

Obiettivo tornare a competere per i primi posti del campionato da parte del Milan che dovrà fare di questa stagione una stagione di passaggio. Il nuovo ciclo targato Paulo Fonseca non ha convito pubblico e critica e secondo molti in estate ci saranno degli importanti cambiamenti.

Non solo per quanto riguarda la panchina, in caso il portoghese dovesse mancare la qualificazione in Champions League l’esonero sarebbe quasi inevitabile, ma anche per ciò che concerne il campo. Nuovi avvicendamenti in vista per il club meneghino che tra i tanti nomi attenzioni ha anche puntati i fari su un nuovo centrocampista.

Quello di mezzo è un reparto che è cambiato tanto in queste ultime stagioni e che necessariamente cambierà anche in futuro. Antenne dritti e radar puntati in Serie A da parte del Diavolo che è pronto a strappare alla concorrenza uno dei suoi elementi più brillanti. In Italia ha fatto bene e il Milan è ora pronto a portarlo dalla sua parte.

Serie A, va al Milan: ecco il nuovo centrocampista

Affare tutt’altro che proibitivo per il club di Zlatan Ibrahimovic che può accaparrarsi il calciatore in cambio di soli, si fa per dire, 12 milioni di euro. La trattativa sembra fattibile e in estate potrebbe arrivare il definitivo ok da parte del Genoa. Il nome divenuto caldo nelle ultime ore è quello di Morten Frendrup. Giovane mezzala alla corte di Patrick Vieira, è nato il 7 aprile del 2001, atterrato in Italia un paio di anni fa.

Importante intuizione da parte dei rossoblù liguri che nel 2022 hanno acquistato il cartellino del nazionale danese, dal Brondby, per appena 4 milioni di euro. Oggi vale almeno tre volte tanto. Plusvalenza in vista, quindi, per il Grifone che in estate molto probabilmente tornerà a fare affari con i meneghini. Prima, però, i genoani sognano di ottenere la salvezza anche grazie al proprio gioiello a centrocampo.

Per il Milan si tratta di un’occasione a prescindere dall’allenatore che verrà scelto l’anno prossimo. Qualche marcatura, tra Serie A e Serie B, per lo scandinavo che fin qui ha anche collezionato qualche assist niente male. Il suo primo goal italiano è arrivato contro il Parma nella serie cadetta mentre, per quanto riguarda il massimo campionato, la sua prima realizzazione l’ha messa a segno contro il Napoli al Maradona.