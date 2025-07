Vuole la Juventus, Milan gelato: salta il colpo per i rossoneri

Il giocatore spinge per andare alla Juventus, il Milan è tagliato fuori: tutti i dettagli del possibile acquisto dei bianconeri

Con l’addio di Theo Hernandez, ufficiale all’Al-Hilal da qualche giorno, il Milan non ha terzini titolari. In conferenza stampa Allegri ha citato Alex Jimenez e Bartesaghi, due giocatori di sicuro talento ma che non possono essere, ad oggi, i titolari di una squadra che ha ambizioni Scudetto. A destra, i rossoneri hanno lasciato andare a gennaio Davide Calabria, che aveva un contratto in scadenza, e non hanno riscattato Kyle Walker, che poteva tornare parecchio comodo (e per una cifra tutto sommato giusta). Resta Emerson Royal, che però non rientra nei piani di Allegri, tant’è che in conferenza non l’ha nemmeno citato.

Possibile il ritorno al Real Betis, ma ad oggi siamo ancora indietro. La trattativa più avanzata è in entrata e riguarda Archie Brown, terzino sinistro inglese del Gent, che Tare e Moncada hanno individuato come erede di Theo Hernandez. Per quanto riguarda la fascia destra, il preferito è Doué, fratello di Desirè, dello Strasburgo, ma costa almeno 30 milioni. L’altro nome è quello di Pubill, e poi ce n’è uno che gioca in Serie A ma che, nelle ultime ore, sta spingendo per andare alla Juventus.

Milan tagliato fuori, il giocatore vuole la Juventus

Dodo della Fiorentina è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori terzini per rendimento del campionato italiano. Il brasiliano si è confermato a buonissimi livelli anche con Raffaele Palladino, dopo anni ottimi con Vincenzo Italiano. Adesso arriva Stefano Pioli, che sostituirà l’ex tecnico del Monza, ma a quanto pare Dodo ha deciso di cambiare aria. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027, gli è stato proposto un rinnovo ma non sembra intenzionato a firmare.

La volontà dell’ex terzino dello Shakthar è quello di cambiare aria, stando alle indiscrezioni che arrivano da Firenze, e il suo nome è stato accostato anche al Milan, ma sono soltanto voci. Chi invece vuole fare sul serio è la Juventus, e il giocatore stesso sembrerebbe felice di trasferirsi a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni, Dodo ha fatto sapere alla Fiorentina di voler essere ceduto ai bianconeri, che però devono investire una cifra intorno ai 30 milioni per l’acquisto a titolo definitivo. Vedremo se Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juve, sarà disposto o meno a fare questo tipo di investimento. La cifra è comunque inaccessibile per il Milan, che non spenderà così tanti soldi per un terzino. Inoltre Dodo è un esterno di grandissima qualità, di dribbling e di palleggio, quindi poco incline alle richieste di Allegri.