L’infortunio rovina il mercato del Milan: rossoneri con le mani tra i capelli

Infortunio inaspettato per un importante club inglese, e adesso un giocatore del Milan può diventare un obiettivo: i dettagli

Finora il calciomercato del Milan è stato contraddistinto dalle cessioni. Nel mese di giugno, ad inizio sessione, i rossoneri hanno svenduto Tijjani Reijnders al Manchester City: 57 milioni di parte fissa più bonus, cifra che sarebbe potuta essere molto più alta anche sfruttando la necessità degli inglesi di avere il giocatore in tempo per il Mondiale per Club. Per Giorgio Furlani era però necessario fare un incasso importante prima della chiusura del bilancio, e quindi anche il Milan aveva fretta di chiudere e di realizzare una importante plusvalenza.

Se giugno si è aperto con l’addio di Reijnders, luglio è iniziato con la dolorosa cessione (per i tifosi, non per il club) di Theo Hernandez dopo sei stagioni, passato all’Al-Hilal per poco più di venti milioni. A questi si sarebbe potuto aggiungere anche Mike Maignan, che aveva chiesto la cessione anche lui ad inizio giugno: trattativa concreta col Chelsea, non andata a buon fine perché i Blues non hanno soddisfatto le richieste dei rossoneri. Allegri, in conferenza stampa, si è detto felice per la decisione del portiere di restare, ma il contratto è ancora in scadenza e tutto può ancora succedere.

Maignan di nuovo in bilico? I dettagli

Come sempre, il Milan non esclude alcun tipo di cessione: ogni giocatore può andare via in caso di offerte economicamente giuste. Maignan al momento resta: ha iniziato il ritiro con un lavoro in palestra ma a breve dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. Per adesso il portiere francese non si muove da dov’è, ma attenzione a cosa può succedere soprattutto se non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo di contratto.

Il Manchester United, ad esempio, adesso ha la necessità di prendere un altro portiere. Sì perché André Onana, strapagato 50 milioni dall’Inter due stagioni fa, si è infortunato e ne avrà per 6-8 settimane, questo significa che, a meno di colpi di scena, salterà i primi impegni ufficiali dei Red Devils. A questo problema si aggiunge anche quello del rendimento: l’ex Ajax è stato davvero pessimo in Inghilterra in questi anni e in casa United c’è più di una riflessione sulla sua posizione. Ecco perché Maignan può diventare un’obiettivo da qui alle prossime settimane: senza un rinnovo di contratto, il Milan potrebbe presto aprire di nuovo alla cessione, ma sempre alle cifre stabilite. Allegri spinge per la sua permanenza: è stato chiaro anche in conferenza stampa e, come raccontato da diverse fonti, nelle scorse settimane ha spesso sentito il francese per provare a ricucire i rapporti con la società, deteriorati dopo l’incredibile e inaspettato dietrofront di Furlani sul rinnovo già accordato a fine 2024.