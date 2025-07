Niente Brown, il Milan ha già trovato il sostituto

Il Milan fissa un nuovo obiettivo per la corsia sinistra: un nome mai sentito prima. Il punto della situazione

E’ stata una giornata intensa per il Milan e i suoi tifosi. Una giornata che avrebbe dovuto vedere atterrare in città Archie Brown, ma così non è stato. Tutti ormai sanno come è andata la trattativa: il Diavolo aveva raggiunto un accordo con il Gent, per otto milioni di euro, così come con il giocatore, per il quale era pronto un contratto da cinque anni (4+1),

Anche il Fenerbahce, però, aveva raggiunto un’intesa totale. A fare la differenza così sono le commissioni da destinare gli agenti. Ieri sera sarebbe bastato un assegno di circa un milione di euro, ma in nottata i turchi hanno fatto saltare il banco, con tre milioni messi sul tavolo. Così Archie Brown ha deciso di sposare il progetto del club di Istanbul, obbligando il Milan a guardarsi attorno.

Il Diavolo dovrà cercare un nuovo terzino sinistro, oltre che quello destro. Servono gli eredi di Theo Hernandez e di Kyle Walker. Dalla Francia arrivano così novità per quanto riguarda il mancino di difesa.

Calciomercato Milan, Tare guarda in Francia per il dopo Theo Hernandez

Il Milan è attivo dietro le quinte per trovare il suo nuovo terzino sinistro. Il club rossonero – secondo quanto si può leggere sul portale transalpino ‘Foot Mercato’ – sarebbe sulle tracce di Melvin Bard.

Il terzino del Nizza classe 2000 – si può leggere sul sito – piace particolarmente a Igli Tare e avrebbe anche ricevuto l’approvazione di Massimiliano Allegri, convinto che Bard si integrerebbe perfettamente nel suo sistema di gioco.

La trattativa non è chiaramente ancora non vive la sua fase calda: “Il Milan sarebbe pronto ad entrare in discussione con i dirigenti del Nizza. Ma i rossoneri valuterebbero anche i nomi di Javi Galán dell’Atlético Madrid e Fabiano Parisi della Fiorentina. Il contratto di Bard scadrà il prossimo 30 giugno 2028 e su Transfermarkt ha una valutazione di quindici milioni di euro. Su di lui ci sarebbero diversi club europei, tra cui il Sunderland, che avrebbe già presentato un’offerta. Il Milan, dunque, sarebbe pronto a fare sul serio per provare a chiudere l’affare.”

Non resta che attendere per capire se la notizia che arriva dalla Francia troverà conferme e se il Diavolo deciderà davvero di affondare.