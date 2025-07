18 milioni e Allegri festeggia, il Milan ha il suo nuovo esterno

Il Milan ha fatto un’offerta da 18 milioni per il terzino destro, ma non basta: bisogna alzare la cifra per entrare nel vivo

Dopo non aver riscattato Kyle Walker e aver ceduto Theo Hernandez all’Al Hilal, il Milan si ritrova con un grosso problema quando siamo ormai arrivati a metà luglio. Massimiliano Allegri, ad una settimana dall’inizio della stagione con i primi giorni di allenamento (e con l’assurda tournée fra Singapore, Hong Kong e Australia alle porte), non ha terzini titolari. Al momento gli unici disponibili, e che rientrano nel progetto tecnico, sono Davide Bartesaghi a sinistra e Alex Jimenez, entrambi citati dall’allenatore nella conferenza stampa di presentazione.

Non è stato invece preso in considerazione Emerson Royal, col quale non c’è intenzione di continuare il rapporto: un anno fa Furlani e Moncada hanno speso venti milioni per un giocatore che era stato venduto già a gennaio prima dell’infortunio e che adesso la società è costretta a svendere al prezzo più basso possibile (Real Betis interessato). Tramontato l’affare Archie Brown, che ha deciso di andare al Fenerbahce, il Milan prova a sistemare almeno la fascia destra e l’offerta per il profilo scelto è stata fatta. Ma, come al solito, non basta.

L’offerta del Milan non basta, la storia si ripete

Il Milan, nella figura di Tare e di Moncada, ha individuato in Guela Doué l’uomo giusto per la corsia di destra. Fratello del fenomenale Desiré, ha affrontato i rossoneri (insieme proprio al neo campione d’Europa col Psg e autore di due gol all’Inter in finale) con la maglia del Rennes nella scorsa stagione ai sedicesimi di finale di Europa League. Già in quella occasione, insieme al fratello, fece un’ottima figura, ma a grande sorpresa si è poi trasferito allo Strasburgo.

Con la nuova maglia, nell’ultima stagione, si è confermato un terzino di assoluto valore: a 22 anni, è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo ad oggi in Europa. E questo lo Strasburgo lo sa benissimo, infatti chiede 30 milioni per la cessione. Secondo quanto riportato da l’Equipe, e confermato poi anche da Fabrizio Romano e da Matteo Moretto, la prima offerta del Milan è, ovviamente, poco più della metà: 18 milioni. Al momento, quindi, siamo troppo distanti fra domanda e offerta e, a queste condizioni, non si farà. I rossoneri dovranno alzare la loro proposta. Insomma, il corso degli eventi è sempre lo stesso: proposte sempre più basse dopo aver incassato il sì del giocatore e fare leva sulla sua volontà per spingere le società ad abbassare le pretese, strategia che, come abbiamo visto anche molto recentemente, non funziona granché.