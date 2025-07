Il Milan piazza il secondo colpo: arriva lunedì per le visite mediche

Ora è tutto fatto: il giocatore è atteso ad inizio settimana per mettere nero su bianco. Massimiliano Allegri può esultare

Il giocatore sarà a Milano lunedì per le visite mediche e poi la firma sul contratto. Dopo la delusione per Archie Brown, i rossoneri possono finalmente sorridere.

E’ stata una brutta mattinata per i tifosi del Diavolo, che hanno detto addio al terzino inglese, volato in Turchia per legarsi al Fenerbahce di Mourinho. Il club di Istanbul ha offerto lo stesso stipendio al giocatore, ma le commissioni messe sul tavolo per il suo entourage hanno fatto la differenza. Il Gent, proprietario del cartellino, è stata così a guardare, avendo dato il via libera per poco più di otto milioni di euro.

Le ore successive sono state un vero e proprio caos. Sui social i tifosi hanno attaccato la dirigenza per non essere riuscita a mettere le mani su un giocatore, che sarebbe costato davvero poco. C’è, invece, chi ha esultato, sperando che colui che dovrà prendere il posto di Theo Hernandez sia più forte di Archie Brown. Al momento, però, il nome del calciatore che dovrà sostituire il francese non è noto.

Nel pomeriggio, invece, è tornato di attualità il nome di Doué per il quale il Milan ha alzato l’offerta, salendo a quota 18 milioni di euro, rispetto ai 15 proposti precedentemente. Una cifra che lo Strasburgo valuta troppo bassa visto che per il terzino destro vorrebbe sui 30 milioni di euro.

Milan, è il tempo di Modric: visite e firma sul contratto

Le notizie legate al Milan, dunque, non sono per nulla positive, ma nel tardo pomeriggio, è arrivata la conferma che tutti aspettavano: Luka Modric sarà in città ad inizio settimana per svolgere le visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco. Lo aspetta un contratto da un anno più uno a poco più di 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Lunedì, dunque, sarà il grande giorno del centrocampista, con il quale era tutto fatto da settimane. Si attendeva solamente che il giocatore concludesse il Mondiale per Club con il Real Madrid. Ma Allegri e Tare non hanno avuto problemi a confermare che l’affare fosse totalmente chiuso. Una volta ultimato firmato l’accordo con il Milan, Luka Modric potrà andare in vacanza. Abbraccerà Massimiliano Allegri, poi, ad inizio di agosto.