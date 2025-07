Risoluzione del contratto, ci siamo: addio Milan: ufficialità in arrivo

Il Milan è pronto ad annunciare la risoluzione del contratto del giocatore: ufficialità in arrivo, tutti i dettagli

La metà di luglio si avvicina e il Milan è molto in ritardo sul calciomercato. Di lavoro da fare ce n’è tantissimo: Igli Tare è impegnato tutti i giorni in sede per le trattative, sia in entrata che in uscita, ma l’andazzo è lo stesso di sempre. Per qualsiasi tipo di acquisto, c’è sempre bisogno di tanto tempo. Lo stesso Samuele Ricci è arrivato solo dopo mesi e mesi di trattative. Per Luka Modric è stato semplice perché non c’erano cartellini da acquistare ma solo trovare l’accordo con un giocatore di 40 anni che non aveva tante altre opzioni. Per Jashari i colloqui vanno avanti da un mese e Xhaka è stato mollato dopo settimane di contatti con il Bayer Leverkusen.

Nonostante la società sapesse da tempo dell’addio di Theo Hernandez, il sostituto non è stato ancora individuato con assoluta certezza: Brown è uno dei nomi più caldi, ma mancano ancora gli accordi. Insomma, cambiano i dirigenti ma la storia è sempre la stessa, segnale evidente che il problema arriva dall’alto. In uscita invece le cose sono diverse perché i rossoneri, pur di liberare il bilancio, accettano offerte più basse o addirittura lasciano andare i giocatori a costo zero, come sta per succedere con Sportiello.

Addio Milan a costo zero, la decisione a sorpresa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere italiano, arrivato al Milan due anni fa a parametro zero per fare il vice Maignan, molto presto firmerà la risoluzione del contratto con i rossoneri per poi accasarsi all’Atalanta per un ritorno. Furlani ha quindi accettato l’idea di lasciarlo partire a costo zero, ma adesso Allegri ha bisogno di un altro portiere.

Non sembra esserci infatti l’idea di dare spazio ad uno dei promettenti giovani già presenti in squadra: da Lorenzo Torriani a Lapo Nava a Raveyre, nessuno di questi infatti sarà promosso in prima squadre per il ruolo di vice. Al suo posto arriverà un altro portiere italiano, quindi un altro profilo simile a Sportiello: si tratta di Terracciano, che potrebbe liberarsi a zero anche lui dalla Fiorentina. Non è da escludere anche la pista che porta a Mattia Perin, chiuso alla Juventus da Michele Di Gregorio. In ogni caso, il Milan acquistare a costo zero un altro portiere, alimentando quindi i dubbi sull’uscita di Sportiello e sulla necessità di lasciarlo andar via (perché anche all’Atalanta sarà il vice di Carnesecchi).