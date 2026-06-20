Fikayo Tomori potrebbe essere uno dei calciatori che lascerà il Milan durante l’estate con il difensore inglese che non sembra essere una priorità per Ruben Amorim.

Difensore classe 1997, il centrale ex Chelsea ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2027, motivo per il quale il club si sta muovendo per cercare una nuova sistemazione al difensore che ha diversi estimatori in Premier League.

La valutazione che il Milan fa del cartellino del proprio centrale è di circa 20 milioni di euro, ma è possibile che attorno ai 18 si possa chiudere, permettendo al club di registrare un’importante plusvalenza.