Due intoccabili per Amorim, il tecnico portoghese non vuole cederli

Il Milan sta lavorando alla costruzione della rosa in vista della prossima stagione con i rossoneri che, prima di acquistare nuovi calciatori, dovranno cedere chi non rientra nei piani.

Ruben Amorim, nei primi colloqui avuti con Ibrahimovic e Cardinale, ha fatto presente quelli che sono i nomi dai quali ripartire per il prossimo campionato con due calciatori che dovranno fare a tutti i costi parte della rosa.

L’allenatore portoghese non vuole perdere Pavlovic e Pulisic, ritenuti fondamentali per mettere in atto il suo gioco in vista della prossima stagione. I due piacciono a diversi club in tutta Europa, ma il Milan dovrebbe resistere alle richieste trattenendoli in rossonero per farne due punti fermi della rosa.