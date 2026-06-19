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Due intoccabili per Amorim, il tecnico portoghese non vuole cederli

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Il Milan sta lavorando alla costruzione della rosa in vista della prossima stagione con i rossoneri che, prima di acquistare nuovi calciatori, dovranno cedere chi non rientra nei piani.

Ruben Amorim
Amorim vuole trattenere due calciatori in rosa (Ansa Foto) – milanlive.it

Ruben Amorim, nei primi colloqui avuti con Ibrahimovic e Cardinale, ha fatto presente quelli che sono i nomi dai quali ripartire per il prossimo campionato con due calciatori che dovranno fare a tutti i costi parte della rosa.

L’allenatore portoghese non vuole perdere Pavlovic e Pulisic, ritenuti fondamentali per mettere in atto il suo gioco in vista della prossima stagione. I due piacciono a diversi club in tutta Europa, ma il Milan dovrebbe resistere alle richieste trattenendoli in rossonero per farne due punti fermi della rosa.