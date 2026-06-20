Nonostante l’assenza di un direttore sportivo in casa Milan, Ruben Amorim sta lavorando per cercare di costruire un nuovo Milan in vista della prossima stagione.

Le voci di un possibile addio di diversi big stanno preoccupando i tifosi rossoneri, ma l’allenatore sta iniziando a sondare la disponibilità di alcuni calciatori per capire se ci sarà la possibilità di continuare a vederli ancora al Milan.

Il tecnico portoghese ritiene calciatori come Maignan, Rabiot e Pavlovic fondamentali per la costruzione del suo Milan con i tre che, nei suoi pensieri, saranno dei punti di forza della sua squadra.