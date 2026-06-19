Primo colpo del Milan, il calciatore in sede per la firma del contratto

Il Milan continua a guardare al futuro e mette a segno un colpo di prospettiva. Aurelien Guernier è atteso in sede per la firma del contratto che lo legherà al club rossonero. L’operazione è ormai ai dettagli finali e rappresenta uno dei primi movimenti concreti del mercato estivo milanista.

Classe 2007, Guernier arriva dal Birmingham City ed è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Il Milan si è mosso con decisione, riuscendo a superare la concorrenza di diversi club stranieri, tra cui anche Chelsea e Strasburgo, che avevano seguito da vicino l’evoluzione del giovane esterno offensivo.

Ala sinistra di piede mancino, il francese si è messo in evidenza per velocità, capacità nell’uno contro uno e qualità tecniche che gli consentono di creare superiorità numerica negli ultimi metri. Dotato di buona fantasia e di un’ottima accelerazione, viene considerato un talento con ampi margini di crescita.

L’idea del Milan è quella di inserirlo gradualmente nel progetto rossonero, consentendogli di proseguire il proprio percorso di maturazione senza pressioni eccessive. L’investimento conferma la strategia del club, sempre più orientata verso l’acquisizione di giovani talenti internazionali da valorizzare nel tempo.

In attesa di definire alcuni tasselli della nuova struttura dirigenziale, il Milan si assicura così uno dei prospetti più seguiti del panorama giovanile europeo. Guernier è pronto a iniziare la sua avventura in rossonero: la firma è ormai soltanto una formalità.