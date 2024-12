Fonseca dà spazio ai giovani: non solo Tomori e Calabria, ecco chi sta perdendo il Milan

Il punto della situazione sui calciatori che rischiano di fare le valigie nel corso del 2025. Alcuni potrebbero dire addio già a gennaio

Spazio ai giovani. Paulo Fonseca è passato dalle parole ai fatti, decidendo di affidarsi ad Alex Jimenez e Mattia Liberali.

Lo spagnolo, così, giocherà al posto di Theo Hernandez, ma in questo in inizio di stagione con la maglia rossonera del Milan Futuro ha dimostrato di saper interpretare più ruoli. D’altronde è stato lo stesso tecnico portoghese ieri, in conferenza stampa, ha parlare della sua duttilità. Se stasera dovesse superare l’esame, vederlo con costanza in campo non sarebbe poi così assurdo, magari anche sulla destra, quando Theo Hernandez sarà pronto nuovamente pronto a dare il meglio di se.

Il giovane trequartista, Mattia Liberali, giocherà invece perché sia Loftus-Cheek che Christian Pulisic sono out per infortunio. Su di lui la critica si è divisa: nessuno ha dubbi sul fatto che il futuro gli appartenga, ma non tutti sono convinti che il giocatore di Lissone sia già pronto. Stasera lo capiremo. Se dovesse esserlo, per Loftus-Cheek potrebbero aprirsi davvero le porte del calciomercato, come d’altronde per Davide Calabria, già a gennaio

Ma non sono gli unici che a gennaio rischiano davvero grosso. Sugli esterni, ad esempio, Filippo Terracciano potrebbe fare le valigie per andare a giocatore altrove.

Milan-Tomori, avventura ai titoli di coda

Un’idea che sta accarezzando anche Fikayo Tomori. Il centrale inglese da protagonista dello Scudetto e titolare inamovibile è diventato una riserva. Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, Fonseca li ha chiariti tutti: la coppia centrale di cui più si fida è quella formata da Malick Thiaw e Matteo Gabbia.

Per l’inglese adesso potrebbe esserci un ritorno in Inghilterra, come d’altronde per Ruben Loftus-Cheek. Aston Villa, Newcastle e West Ham sono pronte a chiedere informazioni al Diavolo per i due giocatori, che rischiano di finire ai margini.

Lo è certamente attualmente Noah Okafor. L’attaccante svizzero ha riperso il posto da titolare (come era ovvio che fosse), ma non riesce più a rendersi utile quando è chiamato in causa. Prima la febbre, poi la lombosciatalgia lo hanno fermato alla vigilia di due match in cui avrebbe potuto dare il suo contributo. Ma contro lo Slovan Bratislava lo ha fatto, deludendo davvero parecchio. Deve invertire la rotta se vuole tenersi il Milan o anche per lui la Premier League potrebbe essere la giusta destinazione. Davide Calabria, Filippo Terracciano (magari in prestito), Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori e Noah Okafor sono dunque i primi indiziati a far le valigie nel 2025. Le prossime settimane, invece, ci diranno cosa ne sarà veramente di Theo Hernandez.