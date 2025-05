Paura per i tifosi del Milan a Genova e dramma sfiorato: tentato assalto

Grande paura per i tifosi del Milan a Genova: dopo la partita, l’episodio bruttissimo che poteva diventare tragedia

Continua il momento positivo del Milan dal punto di vista dei risultati. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare per la squadra di Sergio Conceicao, che è riuscita ad imporsi anche sul Genoa di Patrick Vieira ieri al Luigi Ferraris. Una partita molto simile a tante altre di questa stagione: sotto di un gol, il Milan è riuscito a ribaltare in un modo o nell’altro, di riffa o di raffa, grazie alla qualità dei suoi singoli. Per arrivare al pareggio, Conceicao è tornato anche alla difesa a quattro nel corso del match, prova lampante del fatto che il sistema di gioco conta ma solo fino ad un certo punto.

La vittoria di Genoa non ha alcun tipo di importanza per la classifica di Serie A (il Milan è ancora nono); ne ha, invece, per la fiducia e la continuità in vista della finale di Coppa Italia, la gara più importante di questo fine anno. Purtroppo la trasferta in Liguria è stata macchiata da un bruttissimo episodio accaduto ai tifosi rossoneri durante il ritorno a casa.

Assalto degli ultras del Genoa ai tifosi del Milan: cosa è successo

Come riportato da Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, durante il tragitto dallo stadio al casello autostradale, un gruppo di ultras del Genoa ha provato ad assalire i pullman dei tifosi del Milan. Per fortuna, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, non è accaduto nulla e non ci sono stati contatti. E, soprattutto, non ci sono feriti.

I tifosi del Genoa ieri hanno regalato il solito grande spettacolo a Marassi: solita atmosfera da brividi di una delle curve più calde del campionato italiano (resa ancor più affascinante dalla struttura inglese dello stadio). Dopo la gara però questo pessimo episodio che sicuramente riguarderà solo una piccola parte dei sostenitori rossoblu. Un episodio da dimenticare condannare: è stato possibile evitare la tragedia solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

A proposito di scontri fra tifosi, è stato un week-end tragico per la scomparsa di un sostenitore dell’Atalanta: a Bergamo, in seguito ad una rissa fra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter, ha perso la vita un ragazzo di soli 26 anni a causa di una coltellata. Un vero e proprio dramma inspiegabile.