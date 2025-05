Addio Milan, il suo destino è già segnato: destinazione choc

Il Milan è pronto a cederlo, il suo destino è già scritto: addio in estate, la destinazione lascia di stucco i tifosi rossoneri

Il quarto posto è ormai sfumato, il Milan non giocherà la prossima Champions League: un duro e amaro dato di fatto. Il club di Via Aldo Rossi deve guardare lontano e a tal proposito sta già programmando la prossima stagione: in tal senso, sarà decisiva la prossima sessione estiva di calciomercato.

Ci si sta già muovendo per una serie di grandi colpi, con l’intenzione di riportare la squadra ai vertici del calcio europeo. Un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo. Ma non solo. Il capitolo cessioni avrà un ruolo determinante nel futuro del Milan. Sono attese novità per quanto riguarda la possibile partenza di uno dei big: Mike Maignan o Theo Hernandez, entrambi in scadenza il 30 giugno 2026 e ancora lontani dal rinnovo.

Non è da escludere, in caso di grande offerta, che si possa tornare a valutare la partenza dell’asso portoghese che non sempre ha convinto quest’anno. A tal proposito, però il Milan ha già in mente un addio importantissimo da certificare una volta che riaprirà ufficialmente il mercato.

Lascerà il Milan: è già tutto deciso

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Milan a ‘TMW’ nel suo consueto editoriale. Tra i discorsi e le valutazioni riguardo al futuro della squadra che oggi resta in mano a Sergio Conceicao, anche le possibili cessioni che riguarderanno l’estate rossonera.

Una di questa è praticamente certa e riguarda l’attacco. Joao Felix ha vissuto settimane difficili in quel di Milano, una serie di prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative che hanno messo in discussione la permanenza dell’attaccante portoghese in maglia rossonera. E, ad oggi, il suo futuro sembra essere già scritto. Niente più Milan, il ritorno a Londra dopo l’amaro prestito e probabilmente una nuova destinazione per rilanciare una carriera che da anni è in evidente declino.

Ceccarini non ha lasciato alcune chance al 25enne di Viseu di riuscire a strappare la conferma al Milan. “È praticamente già deciso che Joao Felix a fine stagione rientrerà al Chelsea, da dove ripartirà per una nuova destinazione”. Il noto giornalista, a questo punto, ha anche supposto quella che potrebbe essere la nuova meta per Joao Felix. “Non è da escludere che possa fare ritorno al Benfica”, ha detto Ceccarini, riferendosi al club che ha lanciato il gioiello lusitano nel grande calcio. Ma non solo.

“L’alternativa più probabile è il calcio arabo“, ha concluso. E quindi chiusa la deludente parentesi col Milan – al momento ha racimolato 11 presenze con 1 assist in Serie A – Joao Felix potrebbe trovare fortuna e tanti soldi nella Saudi Pro League. Staremo a vedere se alla fine accadrà davvero.