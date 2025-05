Torna al Milan, il bomber vestirà di nuovo rossonero

Il calciatore sarà in estate al centro sportivo di Carnago ad allenarsi con Rafa Leao e tutti gli altri giocatori della rosa del Diavolo

Dopo un buon inizio, i gol non sono più arrivati. In Serie A, così, l’ultimo centro risale addirittura allo scorso 25 gennaio, quando realizzò la rete con cui la propria squadra ha conquistato un punto contro il Bologna.

In precedenza, nel massimo campionato italiano, erano stati quattro i centri: contro l’Atalanta e il Verona a dicembre, contro il Cagliari a settembre e contro la Roma ad agosto. I gol in totale, così, sono sei, vista la rete nel match di Coppa Italia contro il Catanzaro dello scorso 10 agosto.

Numeri non certo esaltanti per Lorenzo Colombo, che rischia seriamente di dover fare nuovamente le valigie e di tornare alla base, a Milanello. Il centravanti classe 2002 può essere riscattato a 7/8 milioni di euro dall’Empoli. Un riscatto che fino a qualche mese fa sembrava certo, ma che oggi si è reso alquanto complicato.

Rischio Serie B, così Colombo torna al Milan

Non solo per le prestazioni – contro la Lazio è arrivata anche una pesante espulsione – ma anche per il fatto che i toscani stanno rischiando seriamente di retrocedere in Serie B. Gli azzurri, infatti, sono al penultimo posto con 25 punti e hanno alle spalle solo il Monza, ormai retrocesso.

Adesso, guardando la classifica, sembra davvero una corsa a tre per un ultimo posto per la permanenza nel massimo campionato. Davanti all’Empoli, a 26 punti, troviamo il Venezia, a 27, invece, c’è il Lecce. Tre squadre che appaiono in difficoltà, ma nelle ultime giornate tutto può succedere.

Al momento, però, sembra complicato che Cagliari (33), Verona (32) e Parma (32) possano essere risucchiate nella sfida salvezza. Nel prossimo turno, però, l’Empoli giocherà contro il Parma. Un match che ci dirà molto così come Verona-Lecce. Se le due squadre gialloblu dovessero riuscire a far punti, la sfida salvezza tra le sarebbe certa.

Con una retrocessione in Serie B, appare scontato un ritorno di Lorenzo Colombo al Milan. E’ difficile infatti che i toscani decidano poi di riscattare il calciatore, investendo ben 7/8 milioni di euro. Discorso diverso, invece, per Vasquez. Il portiere, che può rimanere per una cifra inferiore al milione di euro, non avrebbe problemi a giocare un anno in Serie B.