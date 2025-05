Era in tribuna per Genoa-Milan: svolta rossonera, i tifosi sognano

Un protagonista della Serie A era in tribuna per Genoa-Milan: i tifosi sognano un suo arrivo in rossonero, i dettagli

Quello di Genova è stato per il Milan un successo importante. Non per la classifica, perché il posto resta il nono, ma per la fiducia e la continuità in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il prossimo 14 maggio all’Olimpico. Una partita molto simile a tante altre nel corso di questa stagione, vinta grazie alle individualità: sono bastati un paio di lampi a Rafael Leao, entrato nel primo tempo al posto di Fofana, per risolvere la questione. Buoni anche gli ingressi di Joao Felix e di Gimenez: come il Milan con questa rosa sia al nono posto in classifica resta inspiegabile.

Ieri al Luigi Ferraris non c’erano né Furlani e né Ibrahimovic per “impegni pregressi”: l’unico presente era Geoffrey Moncada, che ha anche parlato nel pre partita (senza regalare titoli né notizie). C’era, invece, un grande protagonista di questa Serie A: il suo nome è stato spesso accostato al Milan di recente ed è il sogno dei tifosi.

In tribuna per Genoa-Milan, i tifosi sognano il suo arrivo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, era in tribuna Giovanni Sartori, il direttore tecnico del Bologna. Il Milan è alla ricerca di un direttore sportivo e lui sarebbe stato il profilo perfetto. Esperienza, competenza massima e con un passato milanista: tre fattori che avrebbero dovuto spingere Furlani a metterlo in cima agli obiettivi, magari sfruttando un contratto in scadenza soltanto pochi mesi fa.

Ma il Milan non è di certo noto per le tempistiche e infatti Sartori nel frattempo ha rinnovato col Bologna e dal Milan non ha mai ricevuto proposte concrete. La Gazzetta dello Sport sottolinea che la presenza del dirigente al Ferraris non è legata ad un futuro lavoro in rossonero. Il direttore tecnico dei rossoblu ha semplicemente voluto vedere dal vivo quello che sarà l’avversario in finale di Coppa Italia la prossima settimana.

Grossa delusione per i tifosi, che spingono da tempi non sospetti per l’arrivo di Sartori al Milan. Tutti sono consapevoli che è una figura come la sua che manca terribilmente al Milan da quando due anni fa è stato mandato via Paolo Maldini con Frederic Massara. Purtroppo, niente da fare, anche stavolta. Ma allora chi sarà il direttore sportivo? Forse D’Amico, o forse Tare, o forse un nome a sorpresa, o forse nessuno. Tutte le piste sono ancora aperte.