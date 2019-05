News Milan: Abate verso l’addio, ma dopo il Frosinone vuole battere la Spal.

Milan-Frosinone è stata una partita speciale per Ignazio Abate. Infatti, è stata la sua ultima in maglia rossonera a San Siro. Gennaro Gattuso lo ha confermato titolare e il pubblico gli ha dedicato una standing ovation quando è stato sostituito.

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro del terzino campano, dove proseguirà la propria carriera calcistica. Non sono emerse notizie certe in tal senso. Ciò che è certo è che il Milan deve battere la Spal a Ferrara nella prossima giornata per sperare di potersi qualificare alla Champions League 2019/2020. Oltre a vincere, i rossoneri hanno bisogno pure di uno stop da parte di almeno una tra Atalanta e Inter.

Abate, molto emozionato in occasione di Milan-Frosinone, è già concentrato sull’impegno di domenica. Sul proprio profilo ufficiale Instagram ha scritto quanto segue: «Che stadio, che tifosi, 65mila cuori rossoneri che ti applaudono …una giornata indelebile per me. Ci sarà il tempo dei saluti e dei ringraziamenti, ma ora ci sono gli ultimi 3 punti da conquistare a Ferrara». Di fatto sarà quella contro la Spal la sua ultimissima gara con la maglia rossonera e ovviamente vuole vincerla, sperando al contempo di riconquistare pure una qualificazione Champions che manca da tanti anni.

Matteo Bellan

