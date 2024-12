Serie A in tv, l’offerta di DAZN fa esplodere di felicità i tifosi

Avete voglia di vedere il calcio ma non volete spendere un occhio della testa? DAZN ha deciso di lanciare la promozione che fa per voi.

Continuano le polemiche intorno a DAZN che secondo una buona parte di fruitori avrebbe deciso di offrire a tutti un prezzo standard che non vale però il servizio che viene offerto. I contenuti prima e dopo la partita sono spesso scarni e questo ha portato gran parte dei vecchi clienti ad optare per la disdetta.

Insomma, il momento non sembra essere felicissimo per la piattaforma inglese che ha fatto il suo debutto nel mercato italiano nell’ormai 2018. La prima stagione calcistica italiana ad essere stata trasmessa in streaming fu infatti quella relativa al campionato 2018/19. All’epoca i prezzi era ancora contenuti e i servizi legati alla partita erano svariati e interessanti.

Ora, però, DAZN sembra pronto a correre ai ripari e ad offrire ai nuovi abbonati delle interessanti promozioni, la prima è già andata a rubata. Se volete quindi tornare a seguire la vostra squadra del cuore, e non solo, dal più vicino possibile, questo potrebbe essere il momento di tornare a registrarsi sulla piattaforma. Siete pronti a fare una scorpacciata di calcio?

DAZN a prezzo stracciato: spunta una promozione da urlo

Offerta da urlo da parte del colosso che trasmetterà il campionato italiano almeno fino alla stagione 2028/29, a dieci anni esatti dal suo ingresso nel mercato nostrano, che ha deciso di ridurre il prezzo dei nuovi abbonamenti a 5 euro e 99. Questa promozione blocca il prezzo per i primi tre mesi, una volta goduto del periodo stabilito la tariffa diventa quella standard.

Il prezzo a quel punto aumenta fino a toccare gli ormai classici 44 euro e 99 al mese. Purtroppo, però, in questo preciso momento non è più possibile approfittare della promozione visto che è ufficialmente scaduta domenica scorsa, 8 dicembre. Ma niente paura perché la sensazione è che per Natale, o in vista del 2025, nuovi abbonamenti di questo tipo verranno messi a disposizione.

Nel frattempo i non abbonati possono comunque registrarsi su DAZN per approfittare di alcuni eventi gratuiti messi a disposizione di tutti. Come ad esempio Lazio-Inter di lunedì prossimo che verrà trasmessa in chiaro, sulla piattaforma, e questo significa che chiunque potrà assistere al match d’alta classifica. Certamente una buona notizia per chi ama seguire il calcio in maniera sporadica e non ha quindi intenzioni di sottoscrivere il proprio abbonamento in maniera permanente.